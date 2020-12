Leonardo — VS Press/SIPA

Leonardo est comme vous, nous, ou la femme de la vieille pub loto un peu lasse de passer ses vacances en Australie. Sauf que là, on parle de Barcelone, une nouvelle fois présent sur la route du Paris Saint-Germain en 8es de finale de la Ligue des champions.

« C’est vrai, encore une fois le Barça. Ces dernières années on a joué beaucoup, beaucoup contre Barcelone », a soufflé le directeur sportif, cité par RMC Sport​.

« Un grand match de Ligue des champions »

« C’est une équipe de grande tradition. Ce ne sera pas facile comme huitièmes de finale mais c’est toujours la même chose en Ligue des champions, a estimé le dirigeant brésilien. Pour arriver au bout, quand on a un objectif important, on va jouer contre des équipes de ce niveau. Ce sera encore une fois un grand match de Ligue des champions. »

Pour ce qui est du niveau des deux équipes, Leonardo refuse d’émettre une quelconque analyse définitive à l’instant T. « En Ligue des champions, le moment important c’est quand on joue. On ne jouera qu’en février, dans deux mois. Cela dépendra de comment on arrivera et de la situation à ce moment-là. » L’histoire a démontré à plusieurs reprises qu’il valait mieux être au fond du trou en décembre qu’en février. Il est temps pour le PSG de démontrer qu’il a retenu les leçons du passé.