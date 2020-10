Moise Kean — Massimo Insabato/Mondadori Portf/SIPA

Ça bouge enfin du côté du PSG, alors que le mercato est sur le point de fermer ses portes. Selon une information de Telefoot, l’attaquant d’Everton Moise Kean devrait arriver au Paris Saint-Germain sous forme de prêt, moyennant « quelques détails à régler ». L’avenir dira si cela suffira à apaiser les tensions entre Tuchel et Leonardo.

Info @telefoot_chaine



Moise #Kean va signer en prêt au #PSG, encore quelques détails à régler — Simone Rovera (@SimoneRovera) October 4, 2020

Le très prometteur Italien de 20 ans cherche encore à exploser au plus haut niveau. A Everton, il avait défrayé la chronique en organisant une soirée pendant le confinement, au plus fort de la pandémie de coronavirus. Charge à lui de se montrer un peu plus malin du côté de Paname.