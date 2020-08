Kylian Mbappé — David Ramos/AP/SIPA

Quand joueurs et staff du PSG disaient ces dernières semaines que Kylian Mbappé récupérait très vite, on pensait d’abord à du bluff. Mais non. L’attaquant du Paris Saint-Germain est vraiment une machine et il est déjà de retour aux affaires. Après avoir fait son retour dans le groupe, il sera a priori sur le banc contre l’Atalanta en quarts de finale de Ligue des champions. A Paris, on appelle ça une remontada.

« S’il fait un bon entraînement mardi soir et que rien d’extraordinaire n’arrive, il sera dans l’équipe mercredi », a déclaré Tuchel​ à la presse, à la veille du début du Final 8 de la C1, sur un ton optimiste. Avant de se trahir encore un peu plus. « Nous sommes très heureux d’avoir la possibilité de finir le match avec Kylian car cela donne à Neymar un joueur qui aime jouer à côté de lui. »

Le flair de Gasperini

Et ça donne raison à Gian Piero Gasperini, le coach italien, de n’avoir jamais vraiment écarté la thèse d’une participation de Kyky. « C’est un joueur extraordinaire. On se prépare comme s’il sera sur le terrain demain. » Joli flair. Y a plus qu’à espérer pour Paris que l’entraîneur bergamasque soit moins inspiré dans le feu de l’action mercredi soir.