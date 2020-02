Thomas Tuchel — Thibault Camus/AP/SIPA

A force, il ne restera plus grand monde derrière. Le Paris Saint-Gerrmain fait face à une pénurie de défenseurs, bon nombre d’entre eux étant blessés ou légèrement diminués. Le match de Ligue des champions à Dortmund dans une semaine oblige Thomas Tuchel à ne prendre aucun risque pour le déplacement à Dijon, mercredi. « Diallo, Dagba, Marquinhos, Verratti et Kimpembe ne sont pas disponibles pour demain », a déclaré l’entraîneur allemand.

Et concernant Neymar ? « On va décider après l’entraînement. […] Il doit jouer quand il sera prêt. On doit calculer les risques, parler avec les médecins, et décider après l’entraînement. Il est blessé, on doit être patient et attentif avec lui », a-t-il répondu.

Tuchel craint un match physique

Si Thiago Silva et Juan Bernat, absents ces dernières semaines, devraient faire leur retour dans le groupe, Marquinhos, touché aux ischio-jambiers fin janvier, sera encore préservé en vue du match à Amiens, samedi en Ligue 1.

De quoi d’ores et déjà assurer son retour pour Dortmund ? « Honnêtement, je peux seulement décider après Amiens. Je ne veux jamais jouer sans "Marqui", il est un joueur-clé pour nous mais on doit attendre », a déclaré l’entraîneur parisien.

Victimes « d’un coup » sans gravité contre Lyon (4-2) dimanche, Presnel Kimpembe et Marco Verratti risquent également d’être épargnés du déplacement à Dijon. « Je m’attends à un match très physique avec beaucoup de longs ballons, de duels sur les deuxièmes ballons. Ils ont seulement perdu deux matchs à domicile », a prévenu Thomas Tuchel.