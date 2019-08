Neymar n'a pas joué à Rennes — FRANCK FIFE / AFP

Méconnaissable dans le jeu, le Paris Saint-Germain a concédé son premier revers de la saison à Rennes dimanche soir​. Une prestation collective calamiteuse qui a propulsé l’absence de Neymar, désireux de retourner au Barça, au premier plan. Pour Tuchel, il est en tout cas impensable de ne pas remplacer le Brésilien au cas où il partirait.

« Si on perd Neymar, on ne peut pas le perdre sans recrutement. Et s’il est là, on aura un joueur qui peut gagner des un contre un, car c’est nécessaire. »

Thiago Silva s’est aussi montré très élogieux envers son coéquipier et compatriote, comparaison audacieuse à la clé. « Neymar, même avec une jambe, je crois qu’il peut faire des choses incroyables, comme Messi, comme Cristiano. Bien sûr qu’il nous manque, c’est encore un joueur du Paris Saint-Germain. J’espère qu’il pourra rester avec nous parce que c’est un mec incroyable et, pour cette équipe, c’est un joueur indispensable. On doit attendre ce qui va se passer à la fin du mercato. Bien sûr que, en tant que capitaine, je crois que Neymar est un joueur clé de cette équipe. » Comme quoi finalement, les absents n’ont pas toujours tort.