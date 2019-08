Stade Rennais - PSG EN DIRECT: Bretons et Parisiens se retrouvent cette fois sans trophée à la clé... Suivez le live dès 20h45

Yo les Minutos, ça roule ? On se retrouve pour la suite et fin de la 2e journée de Ligue 1 et non pour une énième finale de coupe entre le Stade rennais et le Paris Saint-Germain. On commence à avoir un peu l’habitude de voir les deux équipes se jouer ces derniers temps, et c’est pas plus mal vu le rendu. Bref, les deux équipes ont réussi leurs débuts pendant la première journée, mais ça sera évidemment une autre paire de manches. A noter que le PSG ne pourra bien sûr pas compter sur Neymar, qui, s’il s’est entraîné avec le groupe cette semaine, est resté en dehors du groupe Tuchel pour le déplacement à Rennes. Les Parisiens devront donc une fois de plus compter sur Mbappé et compagnie.

