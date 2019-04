Pas dit qu'on voie Di Maria à Lille dimanche — J.E.E/SIPA

Le PSG ne pourra pas compter sur Cavani, Neymar et Marquinhos dimanche. C’est à se demander si Thomas Tuchel ne va pas aligner la CFA pour le match du titre à Lille. L’Allemand a fait le point sur l’infirmerie parisienne avant le déplacement dominical, et elle est toujours aussi remplie. Mais le coach parisien préfère en rire, comme quand il annonce le forfait de Marquinhos : « oh, la, la, il est out aussi. Mais il ne le sait pas encore », Bonne ambiance.

Au rayon des mauvaises nouvelles, Di Maria​ et Kehrer sont très incertains tout comme Choupo-Moting. Dans le cas du dernier cité, c’est surtout une mauvaise nouvelle pour le Losc.