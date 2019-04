Le père de Neymar annonce que junior «veut continuer au PSG»

IL RESTE Neymar va rester au PSG, reste maintenant à ne plus se blesser

Image rare de Neymar sur un terrain de football — FRANCK FIFE / AFP

Pour reprendre une formule chère à qui présente Questions pour un champion : « il reste ! » Selon son père, Neymar va rester au Paris Saint-Germain malgré l’intérêt d’autres grands clubs. Le paternel a balayé les rumeurs de transferts dans un entretien accordé à RMC Sport​ alors que le mercato n’est même pas près d’ouvrir ses portes.

Le contrat est long, le ciel est bleu

« Le contrat est long avec le PSG. Nous ne sommes qu’à la deuxième saison et elle n’est même pas encore finie. Nous avons un contrat, nous ne sommes même pas à la moitié de ce contrat. Il faut être calme. Ces rumeurs de départ existeront toujours, on ne peut pas avoir un joueur comme Neymar sans que les personnes, les clubs ne rêvent de lui », explique Neymar père.

Et de poursuivre : « L’envie de Neymar d’être au PSG s’est exprimée il y a deux ans. Donc les supporters peuvent dormir sur leurs deux oreilles : Aujourd’hui [il] ne veut pas quitter le PSG, il veut continuer au PSG, retrouver les terrains, pouvoir aider le club à remporter des titres et gagner. » Le Brésilien restera donc à Paris. S’il pouvait maintenant sortir de l’infirmerie et reprendre une activité de footballeur…