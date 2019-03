Mbappé et Neymar — Anne-Christine POUJOULAT / AFP

« Clôturée et définitive ». Le Tribunal arbitral du sport a annoncé mardi avoir mis un terme à la procédure de l’UEFA contre le PSG dans le cadre du fair-play financier. Le TAS donne ainsi raison au Paris SG dans ses démêlés avec la plus haute instance en « annulant » la décision de réexaminer les finances du club.

L’instance de contrôle financier de l'UEFA​ avait décidé en septembre de rouvrir le dossier parisien, classé en juin, après le fol été 2017 à plus de 400 millions d’euros dépensés pour Neymar et Kylian Mbappé. « Le Club fait valoir qu’il a toujours respecté les règles et s’est toujours efforcé de répondre avec sérénité et transparence aux demandes réitérées de l’UEFA et de l’ICFC, tant sur le plan de la forme que du fond », a réagi le Paris Saint-Germain.