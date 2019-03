Thomas Tuchel lors de PSG-OM le 17 avril 2019 au Parc des Princes. — FRANCK FIFE / AFP

Malgré une victoire (3-1) plutôt convaincante dans un classique contre l' OM que le PSG n'avait pas le droit de perdre, le spectre de Manchester United rôdait encore du côté du Parc des Princes dimanche soir. Interrogé sur un succès qui aurait pu prendre la forme de mot d'excuses envoyé aux supporters du PSG après la déroute en Ligue des champions, Thomas Tuchel n'a pas validé la thèse. Le coach parisien a plutôt souhaité s'attarder sur l'état d'esprit affiché par ses hommes face à une équipe de Marseille qui aura résisté pendant une grosse heure dimanche.

« Ce n'est pas à nous de dire pardon. Nous sommes les plus déçus de cette défaite, a-t-il répété une nouvelle fois. C'était un accident. Tout le monde peut ressentir que cette équipe a une unité, qu'elle a une chimie spéciale. Ce n'est pas nécessaire de dire pardon. Mon équipe montre chaque jour qu'elle est compétitive et sa faim de gagner à chaque match. On a encore mérité de gagner aujourd'hui, dans un match spécial, un clasico. »

Des courses, des buts, des cœurs avec les doigts... Di Maria a été génial via @20minutesSport https://t.co/qRPF3B4oyM — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) March 18, 2019

Paris perd deux nouveau joueurs

L'ancien coach de Dortmund n'a pas non plus manqué de rappeler l'absence de nombreux joueurs comme « Neymar, Cavani et Draxler », ainsi que la perte de « Dani Alves et Thomas Meunier pendant le match ». « Mais on ne perd pas confiance, a-t-il ajouté. L'équipe a prouvé qu'elle peut répondre comme des champions. La mentalité est extraordinaire. Le staff, l'équipe, les supporters, nous sommes ensemble, dans la victoire et la défaite. »

Enfin, l'Allemand est évidemment revenu sur la délicieuse performance d'Angel Di Maria, auteur d'un match incroyable récompensé par deux buts et une passe dé : « Il a fait un match exceptionnel. Il a beaucoup de responsabilités parce qu'il nous manque plusieurs joueurs clé et il les prends. Il est en grande confiance, il a été exceptionnel et décisif. Je suis très heureux car il l'a mérité. »