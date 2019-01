Quel swag, Thomas — KARIM JAAFAR / AFP or licensors / AFP

Le cas Rabiot, saison huit, épisode 1.425. Après l’échec des négociations autour de sa prolongation, le milieu de terrain formé au PSG s’entraîne avec la réserve. Une décision n’émanant pas de Thomas Tuchel mais bien directement de la direction du club.

« Je dois préparer mon équipe pour le match de Guingamp​ (samedi). C’est une équipe sans Adrien. C’est une situation entre Adrien et le club. Je respecte les décisions du club et je peux les comprendre. Je dois être concentré sur mon équipe qui est là et disponible », a déclaré le technicien allemand, avant la revanche contre l’EAG.

Thomas Tuchel a bien précisé : « c’est une décision du club », quand il a été relancé en conférence de presse.