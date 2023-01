Désillusion pour Caroline Garcia, éliminée de l’Open d’Australie dans la nuit de dimanche à lundi par la Polonaise Magda Linette (7-6/6-4). La tête de série numéro 4, défaite en 8es de finale, a reconnu avoir eu du mal à gérer son nouveau statut de favorite. « C’est un des paramètres avec lesquels je suis moins à l’aise. Il faut que j’arrive à travailler dessus pour mieux le gérer. Mes propres attentes sont assez hautes et peut-être que je me tire une balle dans le pied », a-t-elle confié en conférence de presse.

« Je n’arrive pas à me libérer »

La Lyonnaise s’est dite « très déçue » de ne pas avoir réussi à « garder [ses] émotions sous contrôle et à mettre [son] jeu en place et [se] libérer vers l’avant », tout en confiant que cette incapacité n’était pas « une vraie surprise », par rapport aux difficultés rencontrées aux matchs précédents.





Les statistiques du match entre Caroline Garcia et Magda Linette - Sofascore





« Ce qui est embêtant, c’est que je n’arrive pas à me libérer, à mettre mon jeu en place, à aller vers l’avant. Je ne suis pas beaucoup montée au filet… Et c’est ça qui me chagrine le plus », a conclu Caroline Garcia, qui place cette élimination au même niveau que celle en demies à l’US Open. Elle aura vite l’occasion de revenir sur le court, dès la semaine prochaine, chez elle à Lyon, même si « une défaite en Grand Chelem, quel que soit le tournoi suivant, est difficile à digérer ».