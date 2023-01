Grosse déception pour Caroline Garcia. La Française, 4e mondiale, a été éliminée en 8es de finale de l’Open d’Australie dont elle était l’une des favorites par la Polonaise Magda Linette (45e) 7-6 (7/3), 6-4, lundi à Melbourne.

Garcia, qui était la dernière Française en lice, avait atteint les demi-finales à l’US Open et remporté les Masters de fin d’année à Fort Worth, le plus beau titre de sa carrière à ce jour. Mais c’est Linette, qui n’avait encore jamais dépassé le troisième tour en Grand Chelem, qui affrontera la Tchèque Karolina Pliskova (31e) pour une place en demies. Cette dernière a éliminé la Chinoise Shuai Zhang (22e) 6-0, 6-4 en moins d’une heure.

« Je n’ai pas les mots »

« Je n’y crois pas… Je ne comprends pas ce qu’il s’est passé… Je n’ai pas les mots », avouait Linette qui, à 30 ans (elle en aura 31 le 12 février) n’avait encore jamais passé le troisième tour d’un tournoi du Grand Chelem.

Ce qu’il s’est passé, c’est qu’elle a profité du manque de réussite de Garcia, notamment au service, pour la battre. Et après la défaite prématurée de sa compatriote et N.1 mondiale Iga Swiatek la veille, c’est elle qui représentera la Pologne en quarts de finale.

« La clé a été mon service car elle m’a punie quand je n’étais pas efficace sur ma mise en jeu », a souligné la Polonaise qui a affiché un taux de réussite de 75 % de premières balles de service.

Frustration visible

De son côté, Garcia, dont le jeu très risqué est très dépendant de son propre service, n’a réussi que 49 % des premières balles. La Française a aussi concédé 33 fautes directes pour 27 coups gagnants, contre 14 fautes directes et 25 coups gagnants pour Linette.

Garcia avait pourtant commencé la rencontre sur un double break qui lui a permis de se détacher 3-0. Elle a servi pour le set à 5-4, mais Linette a recollé avant de dominer le tie-break.

Dans la seconde manche, Garcia a extériorisé à plusieurs reprises sa frustration croissante en frappant sa raquette au sol ou encore avec un « J’en peux plus ! » hurlé dès le premier jeu de la manche. La Polonaise a réussi le break décisif pour mener 5-4 et s’est qualifiée sur sa première balle de match, sur son service.