Mondiaux de natation EN DIRECT : Florent Manaudou passe à côté, Marchand et le relais pour finir... Suivez cette belle journée avec nous

Réponse sur le site de la fédération : « C’est sûr que je ne suis pas dans la forme d’hier soir, je me suis couché tard, j’ai eu du mal à dormir, mais c’est normal. Il faut que je me repose bien et je serai meilleur cet après-midi. Je suis arrivé confiant, je savais que je pouvais me qualifier assez aisément. Je n’ai pas mis toutes mes armes dès les séries, j’ai fait différemment que le 50m papillon où j’avais envie de me prouver des choses. Je suis plus confiant, plus serein. »