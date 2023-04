Après deux premiers Grand Prix difficiles, Fabio Quartararo (Yamaha) a signé dimanche aux Etats-Unis son premier podium de la saison en Moto GP. Sur l’exigeant tracé d’Austin (Etats-Unis), le vice-champion du monde français a terminé 3e, derrière l’Espagnol Alex Rins et l’Italien Luca Marini.

« Ça fait du bien de terminer sur le podium, a réagi le Français au micro de Canal +. Me battre avec Luca Marini au début de la course était important pour ne pas perdre de position. Ensuite, j’ai réussi à trouver mon rythme même si on perdait du temps toujours aux mêmes endroits. J’ai pu m’échapper un peu du groupe derrière moi et faire le job. Je sens que le potentiel est en train d’arriver. Après, je n’ai commis aucune erreur et je finis troisième en ayant eu deux chutes devant moi (Miller et Bagnaia)… Je suis content mais on sait très bien qu’il va falloir trouver quelque chose pour essayer de se battre pour le podium à la régulière. »

La réaction de Fabio Quartararo après sa 3ème place 🇫🇷#AmericasGP #MotoGP pic.twitter.com/Tls1B5FbqB — CANAL+ MotoGP™ (@CanalplusMotoGP) April 16, 2023



Le grand perdant de l’affaire se nomme Francesco Bagnaia, parti en pole position et qui était en route vers la victoire avant de chuter et abandonner à la mi-course. « Je ne comprends pas, je suis très déçu car ça n’était pas de ma faute », a déclaré le champion du monde en titre à la sortie. C’est un coup dur pour celui que l’on surnomme « Pecco » et qui espérait tant se racheter de sa bévue il y a deux semaines en Argentine, quand il était déjà tombé alors qu’une place sur le podium lui était promise.