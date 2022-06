Incidents au Stade de France EN DIRECT: «L'approche française des grands événements est dangereuse et datée»...

: La France ne sait plus comment gérer les supporters

Barthélémy rappelle qu'en France on ne sait plus organiser des déplacements de supporters, car on les interdit tous (ou presque) tous les week-ends en Ligue 1 et Ligue 2. On ne peut qu'être d'accord. On avait d'ailleurs fait un papier en fin de saison sur ce problème, à retrouver ici.