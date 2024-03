Mercredi, Gérald Darmanin a annoncé la jauge (a priori) définitive pour la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris, le 26 juillet sur la Seine : 326.000 personnes, dont 222.000 accès gratuits, mais sur invitation, à la partie haute des quais.

Ce jeudi sur France Inter, Amélie Oudéa-Castéra a complété les affirmations du ministre de l’Intérieur, même si elle a renvoyé à « fin mars » le détail du mode opératoire.

Amélie Oudéa-Castera sur la cérémonie d'ouverture avec un public réduit: "Les invitations vont viser des publics populaires et des publics impactés par les Jeux" #le710inter #Paris2024 pic.twitter.com/BGZKC5be96 — France Inter (@franceinter) March 7, 2024 L’accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur« J’accepte », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires. Plus d’informations sur la pagePolitique de gestion des cookies J’accepte

« Les invitations qui vont être adressées par les collectivités, par l’État, par le mouvement sportif, par le comité d’organisation, vont viser des publics populaires et des publics impactés par les Jeux », a promis la ministre des Sports et des Jeux, olympiques et paralympiques.

« Aller chercher toute une série de publics »

« Il y aura un processus de validation mais quelqu’un qui est passionné, qui a hyper envie d’y aller, il n’y a aucune raison de dire qu’il ne peut pas se signaler à la collectivité locale à laquelle il appartient », a-t-elle ajouté.

L’accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur« J’accepte », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires. J’accepte Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n’hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton« J’accepte pour aujourd’hui » dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la pagePolitique de gestion des cookies

« Le but est d’aller chercher toute une série de publics, en Seine-Saint-Denis, en province, en Île-de-France », a répété « AOC ».