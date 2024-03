Voici l’affiche officielle des JO, à laquelle vous ne pourrez pas échapper

Elle va être placardée « partout dans Paris » dès cette semaine. Puis elle sera mise en vente sous forme de puzzle ou de dessin à colorier, entre autres. L’affiche officielle pour les Jeux olympiques et paralympiques de Paris a été dévoilée lundi dans la nef du musée d’Orsay.

Chaque édition des JO, depuis 1912, a son affiche. Pour cette 33e édition, c’est un diptyque avec un volet olympique et un paralympique, aux couleurs de la charte graphique des JO, réalisé par l’illustrateur Ugo Gattoni, qui a travaillé pendant 2.000 heures sur le dossier.

Une image vaut mille mots, voici les 2 affiches officielles de nos Jeux : une Olympique et une Paralympique.

Ensemble, elles forment une seule et même grande histoire, celle de #Paris2024 🖼️ pic.twitter.com/7oxay5uSz2 — Paris 2024 (@Paris2024) March 4, 2024 L’accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur« J’accepte », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires. Plus d’informations sur la pagePolitique de gestion des cookies J’accepte

« J’avais envie de quelque chose d’épique, de grandiose, mais aussi d’un sentiment de fête joyeuse, qui grouille, hyperfoisonnante », a lancé l’artiste coutumier des fresques, mais qui a aussi collaboré avec Hermès pour ses foulards. C’est « un pari surréaliste où on essaie de garder beaucoup de poésie et d’humour », a-t-il poursuivi.

Des airs de « Où est Charlie ? »

Sur l’affiche de Paris 2024, figurent en bonne place la Tour Eiffel, que le Stade de France enserre telle une bouée, un terrain de tennis fauteuil au sommet de l’Arc de triomphe, et au premier plan un plongeur qui s’avance au-dessus de la Seine couleur vert clair.

Au fond, la rade de Marseille où se dérouleront les épreuves de voile et la vague de Teahupo’o, à Tahiti, qui accueillera le surf, et partout des milliers de petits personnages, « faits à la main » et « artisanalement », précise Joachim Roncin, directeur chargé du design au sein du comité d’organisation des JO, à l’heure ou l’intelligence artificielle génère images et dessins.

Les jardins de Versailles se retrouvent devant la Tour Eiffel. Huit mascottes, les « Phryges » des peluches rouges en forme de bonnet phrygien, sont cachées dans ce dessin très riche, aux allures de « Où est Charlie ? ». En revanche, il n’y a pas de drapeau français, mais une Marianne et le logo « Paris 2024 ».

« Pendant quatre mois, je me suis enfermé dans mon atelier, et ça été ça jour et nuit », a raconté Ugo Gattoni. « C’est une affiche qui doit fonctionner dans 100 ans », dit-il aussi. Gattoni, a parsemé son affiche olympique d’une matière rosée « volante » qui se « multiplie » : sa marque de fabrique qu’il nomme « blump » et insère dans tous ses dessins.