Les médailles olympiques dévoilées, avec de vrais morceaux de Tour Eiffel dedans

Si certains athlètes en avaient encore besoin, ils auront sûrement trouvé ce jeudi matin une motivation supplémentaire pour leur préparation aux JO de Paris. Car désormais, ils peuvent voir concrètement après quoi ils courent : le comité d’organisation a levé le voile sur le design des médailles qui seront distribuées aux trois premiers de chaque épreuve.

En or, en argent et en bronze, les médailles des Jeux olympiques et paralympiques sont aussi « en Tour Eiffel », si on peut dire, avec un morceau hexagonal de la Dame de Fer serti dans chacune des 5.084 décorations. Clémentine Massonnat, responsable du design Chaumet, la maison de joaillerie qui a dessiné les récompenses, a ainsi résumé l’idée : « Qu’elles soient d’or, de bronze ou d’argent ne suffisait pas. Il fallait qu’elles soient de Paris. »

Les médailles olympiques, côté face. - Chaumet

Dans le détail, on peut voir côté face un hexagone de fer provenant donc de la Tour Eiffel, et portant le logo de Paris 2024. Il en émane des rayons façonnés dans le métal de la médaille. Côté pile, les figures gravées de la déesse de la victoire Athéna Niké, du stade panathénaïque et de l’Acropole sont imposées par le Comité international olympique, mais le Cojo a obtenu l’autorisation d’y ajouter le dessin de l’emblème de Paris, construit par Gustave Eiffel pour l’Exposition universelle de 1889. La discipline pour laquelle la médaille est décernée est inscrite sur la tranche de la médaille.

Pour les médailles paralympiques, pas de figures imposées pour le côté pile. Ce sera donc une vue plongeante du dessous de… la Tour Eiffel, avec l’inscription Paris 2024 en braille universel. Pour imaginer son design, Paris 2024 a fait appel à sa Commission des Athlètes et au savoir-faire de Chaumet, maison du groupe LVMH, Partenaire Premium des Jeux. Les 18 grammes de Tour Eiffel sertis sur chaque médaille ont été extraits de morceaux de la Dame de fer provenant des rénovations du monument et secrètement gardés dans des hangars en banlieue parisienne.

Les médailles paralympiques, côté face aussi. - Chaumet

« Ramener la médaille, c’est ramener un bout d’histoire, mais là, ramener cette médaille olympique, c’est ramener un bout de la France, un bout de notre patrimoine », s’est enthousiasmé devant la presse l’ancien biathlète Martin Fourcade, président de la commission des athlètes du Cojo.

Une fois qu’on a dit ça, reste le plus important : alors, qu’est-ce qu’on en pense de ces médailles ? Il y a évidemment à boire et à manger dans les commentaires qui ont accompagné la diffusion des photos sur les réseaux sociaux. De notre côté, si on était athlète, on viserait certainement davantage la troisième place que la première. Mais ce n’est sans doute pas avec ce prisme esthétique qu’on aurait fait carrière.