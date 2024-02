Le gouvernement déconseille les livraisons de colis pendant les JO

«Nous vous invitons à anticiper vos commandes de colis » : c’est la recommandation, très sérieuse, du ministère des transports sur le site anticiperlesjeux.gouv.fr. Il invite à se faire livrer ses colis en dehors de la période des Jeux olympiques. Un conseil qui a mis de nombreux internautes en rogne.

Dans la foire aux questions, à la rubrique « En tant que particulier, sera-t-il possible de recevoir des colis ou des livraisons pendant les Jeux ? », le gouvernement conseille de se faire livrer ses colis « avant le 24 juillet, après le 8 septembre ou entre les deux olympiades, soit entre le 12 et le 27 août 2024 ». Si ce n’est pas possible, le gouvernement recommande de « privilégier des livraisons à des heures et des jours avec moins de trafic », « privilégier des livraisons à vélo ou à pied » et de « privilégier un point relais en dehors des périmètres de sécurisation ».

Pendant les JO, merci de ne pas :

• aller travailler,

• prendre les transports,

• commander de colis,

• vous déplacer comme vous voulez,

• assister aux épreuves (sauf si vous êtes riches/ chanceux),

• garder votre logement (si vous êtes étudiants),

• être bouquiniste [...] — Marion Beauvalet (@MarionBeauvalet) February 4, 2024

« Les #JO2024 aux dépens de vos quotidiens »

Le conseil a été vivement critiqué sur les réseaux sociaux, notamment sur X, ex-Twitter : « Les transports, le prix des places, les QR codes pour circuler, les étudiants qui laissent leurs appartements et maintenant « les colis »… En bref, le Gouvernement vous invite à laisser les touristes vivre, tranquillement, les #JO2024 aux dépens de vos quotidiens…. » , a tweeté Farah RK. « On n’a jamais vu un événement sportif aussi anxiogène », a commenté Christian Delporte, professeur d’histoire.

Depuis plusieurs mois, pour éviter l’embolie des RER, bus et métro cet été, l’ex-ministre des Transports Clément Beaune et la présidente de la région Valérie Pécresse enjoignent « tous ceux qui le peuvent à télétravailler » pendant les Jeux olympiques, du 26 juillet au 11 août. Car le risque est réel : dans une lettre révélée par le Canard Enchaîné, le préfet de la région Marc Guillaume prévient que « les seuils de saturation seront régulièrement dépassés » pendant les Jeux pour 11 lignes de métro, cinq lignes de RER et cinq Transiliens.