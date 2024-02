Pour l’Armée de l’air et de l’espace (AAE), il n'y a eu jusqu'ici « aucun autre événement à sécuriser de la sorte. » Le général de brigade aérienne Arnaud Bourguignon a hérité de l’un des jobs les plus peinards du moment : il est tout bonnement « chargé de préparer la protection aérienne et anti-drones pour les Jeux olympiques et paralympiques (JOP) » de Paris, du 26 juillet au 11 août prochain. Il s’agira de sécuriser l’espace aérien au-dessus d’un événement qui va rassembler plus de 10.000 athlètes répartis sur une quarantaine de sites, et attirer pas moins de 15 millions de visiteurs rien que pour l’Ile-de-France… Une paille, pour laquelle « toutes les bases » de l’Hexagone, et jusqu’à « 3.000 aviateurs » seront mobilisés.

Déjà responsable tout au long de l’année de la souveraineté de l’espace aérien national, l’AAE s'occupe aussi tout naturellement de la protection aérienne des grands événements. C’était le cas durant la dernière Coupe du monde de rugby, en 2023. Ce le sera donc pour les JO. Mais à une toute autre échelle. Il s’agira pour l’AAE de mettre en place une « bulle de protection aérienne » – ou DPSA (Dispositif permanent de sûreté aérienne) – au-dessus de la manifestation, c’est-à-dire en Ile-de-France mais aussi à Marseille, qui accueille les épreuves de voile et certains matchs de la compétition de foot. 20 Minutes vous explique en quoi cela consiste.

C’est quoi exactement, une bulle aérienne ?

L’objectif est de créer « un dispositif étanche à tout type de menaces », explique le général Arnaud Bourguignon. Ces menaces peuvent être « terroristes », évidemment, mais aussi « contestataires ». Ou alors « il peut s’agir tout simplement de personnes qui méconnaissent la réglementation ou veulent s’en affranchir, et qui, même si elles n’ont pas d’intention malveillante, représentent de fait une menace ». Quelle forme cela va-t-il prendre ? « On va d’abord créer une zone interdite temporaire [ZIT] au-dessus de l’événement en Ile-de-France et à Marseille, qui va donner un cadre légal pour interdire le survol et prendre des mesures vis-à-vis d’un contrevenant. » Quelques survols seront toutefois autorisés pour les moyens des forces de sécurité, ou encore les médias.

L’E-3F SDCA (système de détection et de commandement aéroporté), couramment appelé Awacs (Airborne Warning and Control System). - Jean-Luc BRUNET / Armée de l'Air et l'Espace

Pour faire respecter ces interdictions, « nous allons renforcer nos moyens de détection dans les zones concernées, en rajoutant des radars au sol, complétés si besoin par des avions radar type Awacs en vol. » Pour réduire le délai d'intervention en cas d'intrusion dans la « ZIT », le nombre d’avions de chasse de type Rafale et d’hélicoptères Fennec en alerte sera augmenté. Certains appareils seront prépositionnés au plus près des sites à protéger, d’autres seront placés en alerte en vol. « Nous mettons aussi en place des systèmes de défense sol-air, notamment notre système Crotale. Ce sont donc des dispositifs de protection multicouches. »

Xp Crotale NG A400 M et M2000D tir de leurre a captieux le 08 juin 2021 - Bernard.HENNEQUIN/Armee de l'air et de l'espace

La cérémonie d’ouverture, « un événement hors norme »

Ce sera le moment le plus sensible, et d’énormes moyens vont être déployés pour qu’il n’y ait absolument aucune intrusion aérienne. « La cérémonie d’ouverture va représenter un événement hors norme, prévient le général Bourguignon. La zone interdite de survol aura un rayon de 150 km centré sur Paris, et ira du sol jusqu’à un niveau illimité. » Il n’y aura donc aucun avion au-dessus de Paris et dans un rayon de 150 km autour. « Et pendant cinq heures autour de la cérémonie, tous les aéroports et aérodromes d’Ile-de-France seront fermés. » Si cela fera peser d’énormes contraintes, notamment sur les compagnies aériennes, « tout le monde comprend qu’il faut en passer par là. »

Tireurs d'élite à bord d'un hélicoptère Fennec de l'Armée de l'air et de l'espace. - A.Perret/Armee de l'Air et de l'Espace/Defense

Concernant les moyens mis en œuvre, l’Armée de l’air positionnera « une vingtaine d’appareils en vol pour protéger la cérémonie, avec des Awacs, des drones Reaper avec leur capacité de détection optique, des avions de chasse, des hélicoptères Fennec avec tireurs d’élite et d’autres avions type PC21, qui feront des missions de guet à vue et de primo-intervention, s’il faut aller lever un doute. » D’ordinaire basés à Cognac (Charente), les PC21 seront positionnés à proximité de la région parisienne durant les Jeux.

La menace des drones

C’est devenu une composante incontournable de la menace aérienne, mais elle ne peut pas être traitée comme un moyen aérien classique : les mini et microdrones vont faire l’objet d’une surveillance toute particulière. « Comme pour les avions, la zone leur sera interdite, hormis les drones accrédités [comme ceux des médias, encore, et ceux servant à l’arbitrage de certaines rencontres]. »

Exercice LADEX, de lutte antidrones, avec un brouilleur antidrone Nerod. - ©Laure Escure/armee de l'Air et de l'Espace /Defense

Pour surveiller les zones sensibles autour des sites franciliens, l’Armée de l’air va déployer « une quinzaine de moyens lourds de lutte anti-drones, comme Bassalt, Milad et le nouveau système Parade, qui termine son développement actuellement, et que nous utiliserons pour la première fois. » Ces moyens lourds sont constitués généralement d’un radar, d’une caméra, d’un système de radiogoniométrie (qui écoute les fréquences pour détecter les télépilotes), et d’un système de brouillage pour empêcher l’action du drone ciblé. Certains seront positionnés « en hauteur, d’autres en contrebas, pour réaliser un maillage complet des zones à défendre. » A l’instar de Parade, l’Armée de l’air va utiliser pour la première fois d’autres nouveaux systèmes, comme le drone de Thalès RapidEagle, capable de voler jusqu’à 100 km/h et d’intercepter un autre drone à l’aide d’un filet en kevlar, et le système de laser antidrone Helma-P, capable d’aveugler voire de détruire un drone.

le système de laser antidrone Helma-P - Helma-P

« A côté, il y aura des moyens légers mis en œuvre par les forces de sécurité intérieure, qui sont les fusils brouilleurs. Certains fusils seront employés depuis nos hélicoptères Fennec, par nos tireurs d’élite. Cela complète le dispositif lourd, qui est fixe. »

A titre d’exemple, durant la Coupe du monde de rugby, « nous avons détecté 55 drones dans les zones interdites, nous avons réalisé 24 actions de brouillage, et neuf télépilotes ont été arrêtés. Parfois, il n’y a pas eu de brouillage, car le drone était venu flirter avec la zone et était reparti. »

Arrivée de la flamme, 80e anniversaire du Débarquement, 14-Juillet… Une protection de quatre mois en tout

En plus de devoir sécuriser le plus grand événement planétaire, l’Armée de l’air va devoir aussi organiser une bulle aérienne dès l’arrivée de la flamme olympique, le 8 mai à Marseille. Le parcours fera également l’objet, ponctuellement, de protections similaires, mais elle sera essentiellement suivie par les forces de sécurité intérieure, qui assureront la protection des relayeurs.

Ce n’est pas tout. 2024, c’est aussi le 80e anniversaire du Débarquement en Normandie, qui sera également protégé par un dispositif DPSA, le 6 juin donc. Puis il y aura le traditionnel 14-Juillet. Bref, « tout cela va représenter un engagement très élevé de l’Armée de l’air, pendant plusieurs mois. »