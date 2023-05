Soirée totalement lunaire au siège du CNOSF mardi. L’ex-président du Comité olympique français (CNOSF), Denis Masseglia, en conflit avec la présidente actuelle Brigitte Henriques, et invité par cette dernière à participer mardi à un conseil d’administration de l’instance, a indiqué vouloir déposer plainte pour abus de confiance auprès du PNF, refusant ainsi l’offre de réconciliation.

Le geste de Brigitte Henriques d’inviter son prédécesseur, avec qui les relations sont extrêmement tendues depuis des mois, est très loin d’avoir eu l’effet escompté. La réunion mardi en début de soirée a même au contraire, selon une source proche de l’instance, été « assez mouvementée ». Invité dans un geste d’apaisement à venir s’exprimer devant les membres du CA, l’ex-président a en fait lâché ses coups.

« On m’a invité en me disant que ma parole était libre, j’ai donc expliqué pourquoi j’étais en colère », a expliqué à l’AFP Denis Masseglia. En conflit larvé avec la présidente notamment depuis l’éviction en septembre 2022 de l’ancien secrétaire général du CNOSF Didier Séminet, Denis Masseglia n’a pas digéré la dernière sortie médiatique de Brigitte Henriques, élue en juin 2021.

Une plainte contre X devrait suivre

Cette dernière avait convoqué la presse le 4 avril dernier après un courrier de Denis Masseglia envoyé au trésorier à la secrétaire générale du CNOSF, évoquant des affaires dans lesquelles Brigitte Henriques pourrait être impliquée selon lui. L’une d’elles, le soutien d’Henriques en tant que vice-présidente de la FFF à l’ancien président de la Ligue Centre-Val-de-Loire de football accusé et condamné à un an de prison avec sursis pour harcèlement moral et sexuel, serait au centre du courroux de Denis Masseglia.

Lors de cette conférence de presse dans la maison du sport français, l’avocat de Brigitte Henriques avait dit se réserver le droit de porter plainte contre l’ex-président. « Et ça c’est totalement inadmissible », s’est insurgé Denis Masseglia auprès de l’AFP. « Que cet avocat menace de porter plainte contre moi, avec en toile de fond les anneaux olympiques, ce n’est pas possible ».

Devant les membres de l’instance, l’ex-président a lu un courrier que l’AFP a pu consulter, détaillant tous les griefs qu’il reproche à son ancienne protégée. Il a notamment affirmé que selon lui, elle n’était « plus à la hauteur des enjeux ».

Henriques dénonce une « cabale »

Après avoir détaillé plusieurs irrégularités financières selon lui, qui ont émaillé la présidence de Brigitte Henriques, il a ensuite fait état de sa volonté de déposer plainte contre X pour abus de confiance auprès du Parquet national financier (PNF) « dans les prochains jours ». « Cette plainte correspond à un besoin impératif pour nous, celui de savoir, savoir simplement la vérité », est-il écrit dans le courrier.

Cette intervention n’a pas été du goût de Brigitte Henriques. « La cabale continue ! Cela confine au harcèlement. C’est inadmissible », a-t-elle réagi auprès de l’AFP. « Mon prédécesseur était mon premier soutien, il me connaît depuis des années, et parce que je ne souhaitais pas aller dans son sens aveuglément, il est devenu non seulement mon meilleur ennemi mais le principal ambassadeur de sa propre haine à mon endroit. C’est triste ! », a-t-elle ajouté.