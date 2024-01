Seront-ils les futurs Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ? Ambre Perrier-Gianesini et Samuel Blanc-Klaperman, du club des sports de glace de Lyon, en rêvent et sont sur la bonne voie pour y arriver.

Âgés tous les deux de 16 ans, ils viennent d’obtenir le titre de champions de France en danse sur glace, catégorie « Juniors », lors de la compétition qui a eu lieu à Nice le week-end dernier, et s’envolent pour la Corée du Sud pour les Jeux olympiques de la Jeunesse qui débutent ce vendredi et se terminent le 1er février. L’objectif ? « La médaille d’or, bien sûr », espèrent-ils, étant le seul couple à représenter la France.

20 Minutes est allé à leur rencontre avant leur départ lors d’un de leurs entraînements à la patinoire de Lyon. Retrouvez leurs témoignages, ainsi que ceux de leurs coachs Marien de la Asuncion et Olivier Schoenfelder, dans la vidéo en tête de cet article.