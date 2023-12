JO, Notre-Dame, Européennes… La France au centre du jeu en 2024

Jeux olympiques, 80e anniversaire du Débarquement en Normandie, réouverture de Notre-Dame : 2024 sera jalonnée de rendez-vous emblématiques pour la France et le président Emmanuel Macron, qui entend en faire un tournant de son quinquennat.

Manouchian au Panthéon

Missak Manouchian, d’origine arménienne, sera le premier résistant étranger et communiste à entrer au Panthéon, le 21 février, quatre-vingts ans après son exécution par les Allemands en 1944. Emmanuel Macron, qui entend aussi rendre hommage, à travers lui, à tous ses compagnons d’armes étrangers, Espagnols, Italiens ou Juifs d’Europe centrale, signera ainsi le premier grand acte mémoriel de l’année 2024.

80e anniversaire du Débarquement

Le chef de l’Etat présidera une grande cérémonie commémorative le 6 juin, en présence d’homologues étrangers, à Saint-Laurent-sur-Mer (Omaha Beach). L’événement prendra une résonance particulière, deux ans après le retour de la guerre en Europe avec l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Les élections européennes

L’enjeu s’annonce compliqué pour le camp présidentiel, crédité de dix points de moins que le Rassemblement national (RN) de Jordan Bardella dans les intentions de vote.

Le 9 juin, un trop grand écart de voix constituerait un désaveu pour Emmanuel Macron, chantre de l’Europe et qui s’est toujours posé en rempart contre le RN et sa candidate aux deux dernières présidentielles Marine Le Pen.

Les Jeux olympiques et paralympiques

Suivis par plus de quatre milliards de téléspectateurs, les Jeux olympiques d’été figurent parmi les événements les plus populaires au monde. Une tribune d’exception pour le pays hôte, qui espère ainsi peaufiner son image internationale en se posant deux semaines (26 juillet-11 août et du 28 août-8 septembre pour les paralympiques) durant comme la capitale mondiale du sport.

Le sommet de la Francophonie

Le 19e sommet de la Francophonie s’ouvrira le 4 octobre au château de Villers-Cotterêts, à 80 km de Paris, qui abrite désormais la Cité internationale de la langue française. Il se poursuivra à Paris le 5 octobre.

Réouverture de Notre-Dame

La cathédrale Notre-Dame de Paris est photographiée après la mise en place d'une immense charpente en chêne, le mardi 11 juillet 2023 à Paris. - CHRISTOPHE ENA/AP/SIPA

Le 8 décembre, Emmanuel Macron espère la présence du pape François pour ce moment hautement symbolique, cinq ans après l’incendie qui a ravagé la cathédrale et sa célèbre flèche trônant dans le ciel de Paris.