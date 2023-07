Les Jeux olympiques de Paris 2024 se dérouleront aussi à Marseille, mais ne le dites pas trop fort. Début juillet, des élus phocéens s’étaient inquiétés que le Stade Vélodrome puisse présenter l’inscription « Paris 2024 ». Ce à quoi la maire de la capitale, Anne Hidalgo, a réagi lundi en marge d’une conférence de presse dédiée aux lieux de « célébrations » des JO.

« Si Paris n’avait pas été la ville hôte des Jeux, si au lieu de se retrouver là autour de Paris, si cela avait été Marseille 2024, eh bien j’aurais adoré écrire Marseille 2024 au cœur du Parc des Princes », a lancé la maire PS. Le Comité d’organisation des JO de Paris avait expliqué qu’il « sera (it) tout à fait possible de ne pas mettre "Paris2024" sur la casquette extérieure du Vélodrome tout en mettant le stade aux couleurs du look des Jeux ».

Tony Estanguet l’a répété lundi : « Il n’a jamais été question de mettre un naming "Paris 2024" sur l’ensemble des sites. Il y a une incompréhension sur le Vélodrome, on ne va pas changer le naming de ce stade. » Le Vieux Port respire un bon coup.