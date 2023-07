Les épreuves sportives des JO de Paris 2024 ne se dérouleront pas toutes dans la capitale permettant ainsi à d’autres agglomérations de croquer un peu du gâteau. Par exemple, c’est à Lille que les fans de handball et de basket devront venir s’ils souhaitent assister aux matchs de leurs équipes préférées. En contrepartie, les villes hôtes devront mettre en place les infrastructures nécessaires pour accueillir les délégations. En matière de mobilité, l’organisation impose que les temps de parcours des accrédités soient garantis, notamment en définissant un « réseau de voies olympiques ». Ce sera le cas sur le périphérique parisien. Mais pas à Lille, malgré l’importante densité de circulation constatée aux heures de pointe aux entrées de la métropole.

Les travaux en cours sur un tronçon de l’autoroute A1, dans le sens Paris-Lille, n’auront pas échappé aux habitants et aux personnes travaillant à Lille. Jusqu’au 13 août, ce sont quatre kilomètres de chaussée et plusieurs ouvrages d’art qui subiront un lifting complet. S’il y a un lien avec l’organisation des Jeux olympiques en France l’année prochaine, ce n’est néanmoins pas celui que l’on croit. Assez logiquement, il fallait que ces travaux soient réalisés avant l’événement pour ne pas accueillir les délégations étrangères avec des cônes de chantier. D’ailleurs, la réfection de la chaussée dans l’autre sens n’interviendra qu’en 2025, un moratoire sur les travaux ayant été promis à l’organisation de JO par la direction interrégionale des routes (DIR).

Pas de « voie olympique » mais une « voie JO »

Mais le bitume tout neuf ne sera pas mis aux couleurs des JO. Livré en septembre 2022, l'« Audit des mobilités dans le cadre des Jeux olympiques de Paris 2024 » a conclu qu'« aucune voie olympique réservée n’est envisagée dans l’agglomération lilloise ». Ce même audit ayant estimé qu’entre le stade Pierre-Mauroy, les sites d’entraînement et le village olympique, les temps de parcours en véhicules étaient compris entre 5 et 10 minutes. « Le transport de l’équipe américaine de basket pourrait toutefois faire l’objet d’un dispositif ad hoc », précise le rapport, les stars US ayant préféré loger dans un hôtel du centre-ville de Lille plutôt qu’au village olympique.

Outre ce « dispositif ad hoc » que l’on ne connaît pas encore, les autorités ont tout de même annoncé qu’il y aurait une « voie JO » dans la métropole, différente juridiquement de la « voie olympique ». Elle concernera « la voie de droite de la RN227, uniquement dans le sens Nord/Sud, sur le territoire de la commune de Villeneuve-d’Ascq », détaille la préfecture du Nord. Cette « voie JO » sera neutralisée « pour le passage des délégations sportives officielles mais également pour la circulation des forces de sécurité et de secours », ajoute la préfecture.