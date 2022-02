Mardi 15 février – Jour 11

Les Français du jour

Le GOAT du biathlon est déjà de retour. Après ses deux médailles d'or et deux autres en argent, Quentin Fillon Maillet est de retour sur la piste, cette fois avec les copains du relais, qui font des JO assez passables. On compte donc sur notre locomotive pour pousser Emilien Jacquelin, Simon Desthieux et Fabien Claude et aller chercher une autre médaille. Autre chance de ramener une petite (ou grosse) breloque : Tess Ledeux, qui prendra part à la finale du slopestyle et aura une opportunité de prendre sa revanche sur Eileen Gu, qui lui avait chipé l’or sur le big air. Ça sera plus compliqué de ramener un podium pour les descendeuses Romane Miradoli, Tiffany Gauthier, Laura Gauché et Camille Cerutti. Mais, sur un malentendu, ou une grosse performance, comme Johan Clarey, on va y croire. A suivre aussi, les tricolores du combiné nordique en grand tremplin : Gaël Blondeau, Mattéo Baud et Antoine Gérard.

La star du jour

On est très fan par ici de Sofia Goffia, qui prendra part à la descente demain matin. D’autant que l’Italienne ne devait pas participer à ces JO, à cause d’une lésion partielle du ligament croisé et une petite fracture du péroné de la jambe gauche il y a moins de trois semaines. Douzième de l’entraînement il y a deux jours, Goggia pourra donc prétendre quand même à une médaille. Et, pour la motiver, promettez-lui de remporter un veau si elle gagne la descente, comme à Val-d’Isère. Déja double vainqueure de l’épreuve française, elle a ramené dans son domaine deux veaux français. Et Goggia voit les choses en grand, puisqu’elle prévoit d’ouvrir une crémerie.

L’article du jour

Ne boudons pas notre plaisir et revenons sur le titre ultra-mérité de notre duo Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron​, sacré champion olympique lundi en danse sur glace, quatre ans après l’immense déception des JO en Corée du Sud.