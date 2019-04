Alexandre Texier a disputé sa première rencontre de NHL vendredi dernier, avec Columbus, dans le mythique Madison Square Garden de New York. Bruce Bennett/Getty Images — AFP

A 19 ans, le hockeyeur formé à Grenoble Alexandre Texier vient d'effectuer ses premiers pas dans la prestigieuse NHL avec les Blue Jackets de Columbus.

20 Minutes vous présente le parcours du précoce attaquant, buteur à Ottawa et qui va découvrir les play-offs dans la nuit de mercredi à jeudi à Tempa Bay.

« Il y a pire pour des débuts que le Madison Square Garden de New York. Son parcours a tout d’une histoire hollywoodienne. » Directeur du centre de formation du club de hockey sur glace de Grenoble, Nicolas Tomasini a vibré vendredi dernier devant la retransmission du match de NHL entre les Rangers de New York et les Blue Jackets de Columbus (2-3). Et pour cause, le pur produit des Brûleurs de loups Alexandre Texier (19 ans) a vécu ce soir-là sa grande première dans la ligue américaine.

Incroyable Alexandre Texier ! 2ème Match en #NHL et déjà un 1er but avec #Columbus lors de la victoire 6/2 v Ottawa. Ascension fulgurante pour le 🇫🇷 de 19 ans. pic.twitter.com/DLCkEpz132 — Nicolas Baillou (@NicolasBaillou) April 7, 2019

Un succès déterminant pour se qualifier en play-offs, et au cours duquel le jeune attaquant grenoblois s’est montré très en vue. Le lendemain, celui-ci a déjà inscrit son premier but dans le plus prestigieux championnat du monde lors d’un large succès à Ottawa (2-6). « Il disputera les play-offs [premier match dans la nuit de mercredi à jeudi à Tempa Bay], a d’ores et déjà annoncé son entraîneur John Tortorella. C’est une ligue de jeunes joueurs, pourquoi ne pas lui donner sa chance ? Son intelligence de jeu crève l’écran, il est physique quand il le faut et il prend ses responsabilités. Il a joué sans aucune peur, c’est peut-être le plus calme de nous tous. »

Un triplé pour son premier match avec les pros… le jour de ses 17 ans !

Une caractéristique qui a toujours guidé Alexandre Texier vers les sommets. « Je ne l’ai jamais vu trembler comme une feuille pour un gros match, confie Nicolas Tomasini. Plus le niveau s’élève et plus il est calme et serein. » Une finale de championnat de France U22 à seulement 16 ans contre Rouen ? « Il a éclaboussé le match de son talent », indique l’ancien manager du club isérois.

Sa première apparition en Ligue Magnus le jour de ses 17 ans face à Dijon ? « Il a réussi un triplé, et là tu te dis que le mec a quand même quelque chose… » On vous passe ses stats « surréalistes » dans les catégories jeunes, avec notamment 70 points (40 buts et 30 assistances) dans le championnat U18 national en 2015-2016.

Le triplé d'Alexandre Texier, le jour de ses 17 ans et 1er match à ce niveau #SLMHockey pic.twitter.com/dk3H6LuGBr — SynerglaceLigueMagnus (@LigueMagnus) September 13, 2016

Drafté par Columbus après une seule saison en Ligue Magnus

Fils de l’ancien hockeyeur professionnel Fabrice Texier, actuel coach de la réserve grenobloise, l’attaquant a été drafté dès 2017 par Columbus (en 45e choix). Une étape majeure qui fait la fierté des Brûleurs de loups, avec qui il a remporté une Coupe de France, et de Nicolas Tomasini.

Alexandre a eu beau être toujours au-dessus du lot, on ne pouvait pas imaginer qu’il atteigne un tel sommet. Il n’y a jamais eu de coup d’arrêt jusque-là dans sa carrière. Depuis très longtemps, sa détermination à vivre une carrière pro est sans faille. Il est très modeste, toujours souriant et extrêmement attachant. Tout le monde au club suit ses ''highlights'' à distance. »

« Honnêtement, je ne pensais pas vivre un jour ce que je vis maintenant »

Avant ses débuts de rêve en NHL, Alexandre Texier a effectué un premier grand saut à même pas 18 ans en s’exilant dans le championnat finlandais, à la demande de Columbus. Accompagné par sa mère à Kuopio en 2017, il y devient le joueur le plus décisif du Kalevan Pallo et se retrouve « testé » en mars dans l’équipe réserve des Blue Jackets, à savoir les Monsters de Cleveland. Sept matchs et autant de points plus tard au deuxième niveau nord-américain, Alexandre Texier est lancé dans le grand bain, à quelques jours d’un premier tour de play-offs périlleux contre Tempa Bay.

Alexandre Texier montre la voie à tous les jeunes du centre de formation des BDL et prouve que Grenoble est un endroit qui permet de réussir au plus niveau à condition de suivre les mêmes valeurs que Texier: travail, humilité, courage, détermination, maturité, etc. 👍👏 — stats BDL (@statsBDL) April 6, 2019

« Honnêtement, je ne pensais pas vivre un jour ce que je vis maintenant, explique l’intéressé. Mais j’avance pas à pas, j’ai bien joué en AHL et j’ai saisi ma chance. J’espère encore avoir ma chance. J’essaie simplement de profiter au maximum de tout ce qu’il se passe. » Au vu de sa trajectoire supersonique, avec également un Mondial disputé l’an passé avec les Bleus, Alexandre Texier devrait savourer un paquet de play-offs NHL.