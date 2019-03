Julien Desrosiers sous le maillot de l'équipe de France. — ALEXANDER NEMENOV / AFP

Les bagarres sont monnaie courante au hockey-sur-glace. Mais cette fois-ci, les choses sont allées beaucoup trop loin à la patinoire Mériadeck mercredi soir entre les Boxers de Bordeaux et les Gothiques d’Amiens lors du match 4 de leur quart de finale de Ligue Magnus.

En fin de match alors que la tension était à son comble entre les deux équipes, le Bordelais Julien Desrosiers a subi une véritable agression de la part de l’Amiénois Holden Anderson. Les vidéos prisent par les spectateurs de cette rencontre font froid dans le dos. Thierry Parienti, le président des Boxers, n’en revient pas au micro de France Bleu Gironde :

C’est la première fois qu’il y a un geste aussi violent depuis cinq ans que je suis dans le hockey. C’est une prise de judo. Mais ce n’est pas un tatami, c’est de la glace. Julien Desrosiers aurait pu y laisser une partie de sa moelle épinière. Il faut être vraiment vigilant et ferme sur ce genre d’attitude.

Le joueur suspendu en attendant les sanctions

Julien Desrosiers, joueur emblématique de la Ligue Magnus et troisième meilleur buteur de l’histoire du championnat, est toujours hospitalisé. Il souffre d’une entorse acromio-claviculaire de stade 2 et d’une commotion cérébrale avec perte de connaissance. Sa saison est d’ores et déjà terminée. Dans un communiqué, les Boxers de Bordeaux se réservent le droit de porter plainte et d’entamer des poursuites judiciaires.

Face à cette situation, les Gothiques d’Amiens et le Fédération Française de hockey-sur-glace ont décidé de réagir. Le club a suspendu son joueur en attendant la décision de la commission des Infractions aux règles du jeu. Celle-ci se réunit en urgence ce soir pour traiter cette agression du joueur canadien. Il ne devrait pas échapper à une lourde sanction et voir lui aussi sa saison terminée. Le match 5 est prévu vendredi soir dans le nord alors que les deux équipes en sont à deux victoires partout dans leur série.