VIDEO. «Il faut qu’on arrête de se foutre de la gueule du monde», l'oscar de l'interview de l'année pour Vincent Gérard

Le temps passe et les sourires s'effacent... — ISA HARSIN/SIPA

Pour une gueulante, c’est une gueulante. Vincent Gérard, gardien du Montpellier Handball, s’est exprimé sur le micro de beIN Sports après la défaite de son club à Saint-Raphaël (26-25). Et il était en colère. La raison est simple : en perdant, Montpellier perd sa place de leader… à une journée de la fin du championnat. Autant dire que le PSG (handball hein) est quasi-champion.

Et ça, Vincent Gérard n’aime pas, du coup il a sorti la sulfateuse: « match de merde », « On ne sera jamais champion », « il faut qu’on arrête de se foutre de la gueule du monde et qu’on prenne des arbitres professionnels », bref on va tout vous spoiler, surtout que c’est un peu long, mattez le chef d’oeuvre. Cela dure 4 minutes trente, dans une prestation artistique et lyrique de toute beauté :

🤾‍♂️ #HandAction

🇫🇷 L'énorme coup de gueule de Vincent Gérard ! pic.twitter.com/ZloPriHbqm — beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 22, 2018

Puis, à froid, a poursuivi le lendemain au travers d'une lettre ouverte envoyée au syndicat des joueurs, intutilée « à propos d'hier soir, à propos de cette saison, à propos de notre sport ».