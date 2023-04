Tiger Woods dans le dur d’entrée. Devant composer avec une « douleur constante » à sa jambe droite, l’Américain a connu une entame compliquée au Masters d’Augusta, jeudi, bouclant son premier tour avec un score de 74 (+2), loin derrière Jon Rahm, Brooks Koepka et Viktor Hovland qui pointent provisoirement en tête. La journée a bien mal commencé pour le golfeur de 47 ans, pourtant encouragé par des milliers de fans pour ce qui pourrait être l’une de ses dernières apparitions dans ce Majeur, théâtre de quelques-uns de ses plus grands exploits, avec cinq victoires au bout.

Vêtu d’un pantalon bleu foncé et d’un polo blanc, il a commis trois bogeys lors de ses sept premiers trous, et d’imaginer un long calvaire à venir. D’autant que, si cela s’est peu vu, il a dit après-coup avoir souffert d’une « douleur constante » à sa jambe droite, des suites de plusieurs fractures après un accident de la route survenu en février 2021. Mais Woods a montré du mieux ensuite, pour sa 25e participation au Masters, à l’image de son premier birdie réussi au numéro 8, après être passé tout près de l’eagle. Sous une chaleur humide flirtant avec les 30 °C, guère accommodante pour les articulations, il a néanmoins encore été à la faute en concédant son quatrième bogey du jour sur le numéro 11.

Woods n’a « pas fait le travail »

Au dernier tiers du parcours, le « Tigre » a montré de l’orgueil en plaçant deux jolis birdies d’affilée aux 15 et 16e trous. Ce qui ne l’a pas empêché de finir sur une mauvaise note avec un ultime bogey au numéro 18. « J’ai eu l’impression d’avoir bien exécuté au drive. Je n’ai tout simplement pas fait le travail qu’il fallait pour rapprocher la balle (du green). Or aujourd’hui, c’était le bon moment pour être sous le par et je ne l’ai pas fait », a-t-il regretté. « J’espère que je serai un peu mieux, un peu plus vif vendredi, et que j’arriverai à m’en sortir », a ajouté Woods, engoncé au-delà de la 50e place.