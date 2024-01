Malheureux, maladroit, malchanceux… Tous les qualificatifs ou presque ont été utilisés pour décrire le match de Vitinha, samedi face à Monaco (2-2). L'attaquant portugais a raté bon nombre d’occasions qui auraient pu faire basculer le match. Deux jours plus tard, le nom de l’ancien joueur de Braga était encore au centre des débats, au moment d’aborder le mercato phocéen, en marge de la présentation de Quentin Merlin.

Le président de l’OM, Pablo Longoria, a déclaré ce lundi être en discussion avec le Genoa en vue d’un possible départ de l’attaquant portugais Vitinha, en échec à Marseille : « On sait que c’est difficile de s’imposer à l’OM pour un attaquant. C’est vrai qu’on discute avec le Genoa mais il y a d’autres clubs qui sont intéressés. Nous ne sommes pas intéressés par un prêt sec et il y a d’autres situations à régler entre nous et le Genoa. C’est pour ça que la communication est ouverte. »

« Les joueurs ont des droits »

Cet été, l’OM a déjà prêté au Genoa l’Ukrainien Ruslan Malinovskyi, avec une option d’achat. Vitinha est arrivé à Marseille il y a un an dans le cadre d’un transfert à 25 millions d’euros plus sept millions de bonus, l’un des plus importants de l’histoire de l’OM. Depuis, il n’a inscrit que six buts. Dimanche, il a encore raté de nombreuses occasions contre Monaco (2-2).

Pablo Longoria a par ailleurs envoyé un message très clair au milieu sénégalais Pape Gueye, qui arrive en fin de contrat à la fin de la saison, et à ses représentants. « On a déjà proposé deux prolongations de contrat cette saison. C’est vrai qu’il s’est très bien entraîné depuis l’été [alors qu’il était suspendu par la FIFA] mais en tant que président, je dois défendre l’intérêt du club », a expliqué Longoria.

« En ne répondant pas, ils ne respectent pas le club. On souhaite qu’il trouve une porte de sortie intéressante pour tous avant jeudi. C’est une question de respect du club. On l’a soutenu, on a couvert les frais d’avocat, on a payé une indemnité à Watford. Les joueurs ont des droits, mais on veut des joueurs pleinement engagés et avec la bonne mentalité. Si un joueur n’est pas pleinement engagé mentalement, il n’a pas sa place dans ce groupe. »