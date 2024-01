OM - AS Monaco EN DIRECT : Akliouche climatise le Vélodrome juste avant la pause… Suivez le match avec nous…

10h : Salut la famille et bienvenue sur 20 Minutes pour suivre ce choc de la 19e journée de Ligue 1 entre l’OM et l’AS Monaco !

La période est difficile du côté de Marseille avec une pléiade d’absents, entre ceux partis disputés la CAN avec leur sélection, et les blessés. Depuis début janvier, Gattuso est obligé de bricoler avec ce qu’il a et les résultats s’en ressentent avec le nul concédé en toute fin de match contre Strasbourg (1-1) et l’élimination en Coupe de France contre Rennes (1-1, 9-8 tab). Les Marseillais étaient même rentrés aux vestiaires sous les sifflets du Vélodrome pour leur premier match de l’année à domicile, contre les Alsaciens. L’entraîneur de l’OM sent bien que les vents pourraient tourner en cas de mauvais résultat contre Monaco, et a appelé les supporteurs à pousser ses joueurs. Côté Monégasque, les hommes d’Adi Hütter auraient déjà pu creuser l’écart sur les Marseillais dans la course au podium. Mais leur irrégularité leur coûte cher et ils pourraient voir leur adversaire du soir revenir à deux petits points en cas de défaite !

» On se retrouve aux alentours de 20h45 pour suivre ce match ensemble