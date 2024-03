Grâce à un festival de Mbappé, le PSG s’est qualifié pour les quarts de C1

De notre envoyé spécial à Saint-Sébastien,

Et si tout le cirque monté à la mi-temps à Monaco, vendredi, était en fait un écran de fumée dressé par Luis Enrique pour préserver Mbappé ?

Bien lui en a pris, en tout cas, car, face à la Real Sociedad, ce mardi, KM a offert une victoire tranquille au PSG (1-2), qui a validé son billet pour les quarts de finale de la Ligue des champions.

Eblouissant Mbappé

Kylian Mbappé a déjà un aperçu de l’accueil qui lui sera réservé lorsqu’il foulera les pelouses de la Liga avec le Real Madrid (désolé pour le spoiler). Des huées depuis les tribunes et un marquage collé serré sur le terrain. Mais ça ne l’a pas empêché de sortir une incroyable partition sur son côté gauche, faisant danser la défense basque sur l’ouverture du score (15e) et laissant sans voix tout un peuple avec un « plat du pied fermé sécurité » sur le second (55e).

Fait rare, on a même vu Mbappé, qui est resté sur la pelouse tout le match, se dépouiller pour défendre (31e). On en reparlera dans cent ans.

Surprenante défense

Venir sur un 8e retour de C1 avec une défense new look, il fallait le faire. Privé de Marquinhos, Danilo Pereira et Skriniar, Luis Enrique n’avait plus grand monde en réserve. Alors, Nuno Mendes, pour sa troisième apparition de la saison, a été aligné d’entrée, au côté d’une charnière Beraldo-Lucas Hernandez.

Et, même lorsque la Real Sociedad a (un poil) poussé, tout ce beau monde, avec les entrées de Mukiele et Soler, n’a jamais paniqué, ou un peu, quand même, après une perte de balle idiote (73e) et un tir à bout portant de Turrientes (79e), avant de craquer sur une frappe de Merino (89e). Sans conséquence.

Enivrant pour la suite ?

Si tous les fans parisiens sautillaient de joie, le 18 décembre, en voyant la Real Sociedad être tirée au sort, il y avait bien une raison. Plutôt intéressants au Parc, les Basques n’ont jamais fait illusion dans leur antre.

Compliqué, donc, d’imaginer le PSG, d’une sérénité bluffante connaissant le passif du club à ce stade-là de la compétition, poser le même type de problèmes à des cylindrées plus huppées. Mais ça, on aura tout le temps d’y penser. Et de sautiller, le cas échéant, le 15 mars, lors du tirage au sort des quarts.