18h La question que tout le monde se pose... La Real Sociedad va-t-elle faire revivre le cauchemar d'une remontada au PSG?

On se mouille. La réponse est non. Ok, Paris est fébrile à ce stade de la compétition, mais c'est pas non plus comme s'ils s'étaient déjà fait reprendre par les U19 de Manchester United au Parc des Princes un jour.

17h30 Camavinga parle de l'avenir de Kylian Mbappé au PSG. Ou plutôt n'en parle pas. C'était en conférence de presse de veille de Real Madrid - Leipzig

« Tu veux que je te dise la vérité ? La vérité, c'est que je ne lui ai pas parlé. C'est un joueur du PSG et je ne sais pas ce qu'il va faire la saison prochaine. Tu veux que je te redise la vérité ? Non, la vérité c'est que, vous savez, je suis une personne qui... Kylian n'est pas notre joueur. Je vais respecter le PSG. Et tout ce que les gens disent... Quand je suis dans le vestiaire, je profite juste. Je n'en parle pas, donc je ne sais pas. C'est la vérité. »

17h10 Une petite info mercato, ça fait pas de mal. Luis Enrique n'a pas l'intention de quitter le PSG pour retourner à Barcelone, contrairement à ce qu'indiquent les rumeurs du côté de la presse espagnole

Luis Enrique souhaite s’inscrire sur la durée au PSG. Il n’a pas l’intention de revenir au FC Barcelone, malgré l’intérêt de certains dirigeants du club catalan. 🔴🔵



(L’ÉQUIPE) pic.twitter.com/SLSuVtMY0V — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) March 5, 2024 L’accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur« J’accepte », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires. Plus d’informations sur la pagePolitique de gestion des cookies J’accepte

16h50 Des affrontements entre supporters des deux équipes évités par les autorités basques

Au vu du matos récupéré par la police, on partait sur un remake du film Hooligans. Au menu, des clubs de golf, un poing américain, des tournevis, des marteaux... Une centaine de supporters parisiens ont été identifiés par les autorités locales dans une opération qui a démarré lundi.

16h40 Le 11 probable du PSG, avec la charnière Danilo-Beraldo attendue. Attention aux grands-ponts aux abords de la surface.

Donnarumma – Hakimi, Danilo, Beraldo, Hernandez – Zaïre-Emery, Ruiz, Vitinha – Dembélé, Mbappé (c), Barcola

16h30 N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires

Ils sont là pour ça. Si vous avez des questions d'ordre tactique, si vous avez vu l'avenir et connaissez déjà le résultat du match de ce soir, manifestez-vous

16h20 Point Gandalf : un car de supporters du Collectif Ultras Paris ne passe pas la frontière

Selon RMC Sports, les cars (et non bus) des supporters parisiens sont arrivés à la frontière franco-espagnole à la mi-journée. L'un d'entre eux n'a pas pu passer et a fait demi-tour après la saisie « d'objets interdits ». Les autres bus ont pu passer en revanche

16h10 Salut les Footix!

On se met en place pour suivre l'avant-match et faire monter la température, qui sera chaude, TRES chaude à Anoeta. Métaphoriquement, j'entends. Sinon on part sur un 12 degré d'après mon appli météo

10h30 La Real Sociedad en crise

Enchaînement de mauvais résultats en Liga, élimination de la Copa del Rey en demi-finale, nombreux blessés, peu d'illusions en ville... C'est un peu la soupe à la grimace à Saint-Sébastien. On vous conseille de lire ce petit papier. Lire aussi Malgré une dynamique infernale, comment la Real Sociedad y croit encore

9h30 Petit focus sur Bradley Barcola

En attendant de se retrouver ce soir, on voulait vous parler de Bradley Barcola, qui s'est maintenant installé dans le onze de Luis Enrique. Décisif lors du match aller, avec le deuxième but inscrit d'un superbe pointu, l'ancien Lyonnais a révélé en conférence de presse lundi qu'il était très épanoui, après avoir connu des premiers mois difficiles, dans un environnement nouveau. Barcola a même glissé qu'il espérait un jour évoluer à la pointe de l'attaque, même s'il était très heureux actuellement sur le côté gauche.

9h00 En attendant de se retrouver ce soir, petit focus sur Bradley Barcola

L'ancien Lyonnais est l'un des joueurs les plus constants ces dernières semaines, et son but au match aller face aux Basques est l'apothéose d'un début d'année 2024 magnifique. Lors de la conférence de presse de veille de match, l'ancien Lyonnais a indiqué qu'il était très heureux de son rendement actuel, après avoir connu des débuts un peu compliqués dans un environnement totalement différent. Barcola a révélé qu'il espérait s'améliorer pour espérer jouer en pointe, même s'il est très heureux et épanoui sur le côté gauche.

8h30 Kaixo les Minutos