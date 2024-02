17h47 Et sur ce, je vais passer la main à Jérémy, le Parc m'attend. bonne soirée à toutes et à tous !

17h44 On vous attend les amis !

Ce live est aussi (et surtout) le vôtre, n'hésitez pas à venir échanger, nous poser vos questions ou nous faire parts de vos avis, vos pronos, vos humeurs, vos amis, vos amours, vos emmerdes. On est comme la LFP devant le milliard, on prend tout.

17h34 Il y a un an tout pile, les ultras sortaient un tifo One Piece de toute beauté face au Bayern Munich

Le Parc des Princes se pare d'un long tifo, esprit One Piece ce soir #PSGBAY pic.twitter.com/yjVeFmmB4F — Andréa La Perna (@A_LaPerna) February 14, 2023

17h25 Un gros tifo est prévu par le CUP dans le Virage Auteuil ce soir

Les leaders invitent donc tous les ultras et autres abonnés du virage à se rentre en tribune dès l'ouverture des portes, à 19h30. Ensemble nous sommes invincibles !



Demain on vous invite a rentrer dès l'ouverture des portes !



Demain on vous invite a rentrer dès l'ouverture des portes !



Allez Paris !#PSGRSO pic.twitter.com/7h7VVKYVuj — Collectif Ultras Paris (@Co_Ultras_Paris) February 13, 2024

17h20 Un peu de lecture avant de vraiment basculer dans le match

On s’est fait un petit délire autour de Mbappé, qui devrait se faire la malle de sa prison dorée parisienne à la fin de saison. On s’est demandé quelle sera la meilleure manière de l’annoncer, puisqu’on ne parle pas là de mon transfert au FC Huelgoat (c’est dans le Finistère) ni même de celui de Vitinha au Genoa. On a donc soumis nos 5 scénarios farfelus à un spécialiste de la com'. Vous allez voir, si nos idées sont claquées au niveau de la mer, son analyse en revanche est très intéressante. Lire aussi JT de TF1, par SMS… Comment Mbappé va-t-il annoncer son départ au Real ?

17h15 Alors les pingouins, vous êtes aussi excités que nous ?

Bon, j'exagère un peu, disons que moi je le suis dans le sens où je vais au stade dans moins d'une heure, et pas pour bosser mais pour mettre le feu à Auteuil. #NoPyroNoParty

17h05 Et c’est partiiiiiiiii pour une folle soirée ensemble !

A événement exceptionnel (oui oui, un 8e de C1 avec un club français l’est toujours), dispo exceptionnel : on attaque ce live à quatre heures du coup d’envoi pour faire monter la pression durant ce looooooooong avant-match.

8h Salut les Mbappix