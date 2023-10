L'Olympique Lyonnais sera-t-il accompagné de deux clubs parisiens, cette saison en Ligue des champions ? Lors des barrages aller, qui permettront aux vainqueurs d’accéder à la phase de groupe de l’épreuve, le Paris Saint-Germain et le Paris FC ont tous les deux préservé leurs chances de qualification mardi contre de gros morceaux, via des matchs nuls, respectivement à Manchester United (1-1) et contre Wolfsburg (3-3). Le PSG pensait avoir fait le plus dur en Angleterre en ouvrant le score grâce à son attaquante malawite Tabitha Chawinga, bien servie par-dessus la défense par Sandy Baltimore (0-1, 53e).

Mais l’internationale tricolore Melvine Malard, prêtée cette saison par l’OL, a joué un mauvais tour au vice-champion de France, en égalisant quatre minutes après son entrée en jeu (1-1, 70e). mardi au deuxième tour préliminaire aller de Ligue des champions. Quart-de-finaliste de la dernière édition de la C1, le PSG s’est fait secouer par une équipe novice dans l’épreuve, sans grande référence internationale si ce n’est Mary Earps, gardienne de la sélection anglaise finaliste de la dernière Coupe du monde. Un match retour très indécis attend donc l’équipe dirigée par Jocelyn Prêcheur, le 18 octobre au Parc des Princes.





Le Paris FC avait déjà surpris Arsenal le mois dernier

De son côté, le Paris FC, autrement moins expérimenté que son voisin sur la scène européenne, a cru réaliser l’exploit à domicile face aux doubles championnes d’Europe de Wolfsburg. Après avoir mené deux fois au score à Charléty, grâce à des buts de Mathilde Bourdieu (2-1, 15e) et Julie Dufour (3-2, 44e), le troisième de la dernière saison de D1 a subi le réalisme de l’incontournable buteuse allemande Alexandra Popp. Celle-ci a signé un doublé (30e et 73e) synonyme de ballottage favorable (3-3) pour le finaliste de la dernière C1.

Invité surprise à pareille affiche, le PFC ne cachait pas sa satisfaction mardi soir, déjà que la qualification au tour précédent semblait tenir du miracle contre Arsenal (3-3, 4-2 aux tirs au but). « On a montré de belles choses, c’est le match qu’on voulait faire, indiquait ainsi la coach Sandrine Soubeyrand. En première mi-temps, on a marqué trois buts, il n’y a quand même pas beaucoup d’équipes qui font ça face à Wolfsburg… »

La capitaine Gaëtane Thiney était tout aussi enthousiaste : « Dans l’expression de notre jeu, on peut être fières de ce qu’on a fait. » Et si on avait droit à une nouvelle kolossale surprise, dans une semaine à Wolfsburg ?