Cette fois-ci, les Parisiens ne pourront pas se plaindre d’être les seuls à recevoir des leçons d’écologie. En effet, un an après le « char à voile gate », une nouvelle équipe de foot française est au cœur d’une polémique liée au déplacement de ses joueurs. Il s’agit du Sporting Club de Bastia, épinglé par nos confrères de Corse Matin à l’occasion de leur voyage chez le voisin ajaccien.

Alors que le trajet en car ne dure que deux heures (et que celui-ci est fort agréable pour les yeux) entre Calvi, où les hommes de Régis Brouard étaient au vert, et Ajaccio, où ils disputent un match ce lundi soir (20h45), les joueurs bastiais et le staff ont été invités à se déplacer en jet privé.

15.000 euros et quinze minutes de trajet

« L’appareil, un Embraer 145 de 50 places de la compagnie Valljet parti d’abord de Nice, a récupéré dimanche après-midi le Sporting à l’aéroport de Sainte-Catherine pour rallier Campo dell’Oro », précisent nos confrères corses.

Résultat, un incroyable périple de près de quinze minutes de vol, qui dit mieux ? Le tout pour la modique somme de… 15.000 euros, ce qui n’est pas rien pour le club au plus petit budget de L2. Bernard Arnault aime ça. La planète, un peu moins.