Au Parc OL,

John Textor s’est fait plaisir pour son premier Olympico remporté, dimanche au Parc OL (1-0). Dans une vidéo qu’il a lui-même postée sur les réseaux sociaux, on y entend le propriétaire de l’Olympique Lyonnais se marrer en assistant au show Saël Kumbedi dans le vestiaire après le match. Le jeune latéral, qui n’est pas entré en jeu, met en effet l’ambiance en chambrant allégrement l’OM à coups de « Tu viens à Lyon, tu te fais taper, qui t’a invité ? Ils sont pas prêts ». On vous prévient, chers supporteurs marseillais, tomber sur cet extrait pourrait faire office de coup de grâce, alors que votre équipe n’a plus remporté le moindre match en Ligue 1 depuis le 17 décembre (2-1 face à Clermont) et qu’elle s’enlise à la huitième place.

Deux mois après avoir atomisé l’OL au Vélodrome (3-0), les joueurs de Gennaro Gattuso ont montré dimanche à quel point ce récital (qui avait servi de déclic) n’était déjà plus qu’un lointain souvenir. Les retours prématurés de la CAN des internationaux marocains et sénégalais n’ont ainsi pas permis d’enrayer la spirale négative de 2024, où le seul succès (très poussif) a été obtenu en Coupe de France contre Thionville (0-1), une équipe de National 3. Hors de lui après la défaite contre le rival olympien, Leonardo Balerdi a écourté son interview d’après match sur Prime Video, tout en taclant le collectif marseillais : « On ne peut pas faire ça, on doit donner plus, ce n’est pas possible. Il faut de la verticalité, il faut être plus agressifs ».

« On les a un peu trop regardés, on a trop joué à la baballe »

Secoué en première période par un club profondément malade (malgré son mercato hivernal prolifique) et inoffensif dans le même temps (aucun tir cadré), l’OM perd décidément le fil de sa saison, après ses trois matchs nuls consécutifs en Ligue 1. Dans la foulée de l’Olympico, on a assisté à une belle démonstration de l’expression « deux salles, deux ambiances », auprès des deux joueurs marseillais ayant accepté de s’arrêter en zone mixte. Il y a d’abord eu le discours optimiste/peu lucide de Bamo Meïté, qui tranchait avec celui de Samuel Gigot, en mode grognard tirant la sonnette d’alarme.

Meïté : « Il n’y a pas tout à jeter dans le match de ce soir. On était costauds, je trouve qu’on s’est pas mal débrouillés avec le ballon. On continue à avancer. Il faut retenir le caractère de l’équipe : ça aurait pu faire 2-0 mais on n’a pas lâché. Il y a des hauts et des bas dans une saison. On avait déjà eu une période creuse et on a montré qu’on savait ensuite gagner des matchs ».

« Il n’y a pas tout à jeter dans le match de ce soir. On était costauds, je trouve qu’on s’est pas mal débrouillés avec le ballon. On continue à avancer. Il faut retenir le caractère de l’équipe : ça aurait pu faire 2-0 mais on n’a pas lâché. Il y a des hauts et des bas dans une saison. On avait déjà eu une période creuse et on a montré qu’on savait ensuite gagner des matchs ». Gigot : « C’est le pire des sentiments, c’est clair, surtout contre cette équipe-là. On a la rage de perdre ce soir. On a manqué d’agressivité, on a été un peu trop tendres pour jouer un Olympico. On aurait dû leur rentrer dedans et leur faire mal mais on les a un peu trop regardés. On a un peu trop joué à la baballe, on n’a pas eu ce côté "tueurs". On va mal dormir et on va passer une mauvaise semaine tous ensemble, mais il faut rester solidaires et tous se remettre en question. Il va falloir vite avoir une autre mentalité ».

Gattuso assure qu’il « continue à croire en cette équipe »

Ce grand écart dans l’analyse d’après-match trahit le flou qui entoure cette équipe, à l’image de l’inattendu feuilleton autour de l’envie du club de se séparer de Jonathan Clauss cet hiver. Pourtant apte physiquement, le latéral des Bleus s’est vu préférer pour le choc à Lyon le jeune défenseur central Bamo Meïté (22 ans). Sans surprise, la meilleure période marseillaise dimanche coïncide avec l’entrée en jeu de Jonathan Clauss (59e). Pierre-Emerick Aubameyang, qui s’est procuré la meilleure occasion de l’OM, sur un piqué miraculeusement sauvé sur sa ligne par Ainsley Maitland-Niles (79e), précisait sur Prime Video : « On a manqué de détermination. C’est un coup dur, tout le monde est touché mais il ne faut pas baisser la tête. A l’aller, on avait joué l’Olympico comme il faut le faire, mais pas ce soir ».

IN EXTREMIS 😱#OLOM (1-0) | @MaitlandNiles pic.twitter.com/sEvEW9zLvM — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) February 4, 2024 L’accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur« J’accepte », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires. Plus d’informations sur la pagePolitique de gestion des cookies J’accepte

Semblant parfois un peu résigné tout au long de cette soirée bien fade côté OM, Gennaro Gattuso a choisi de se ranger derrière le discours de Bamo Meïté : « On a souffert en première période. Il faut être exigeant et je ne vais pas chercher d’excuse. Mais une chose est certaine : personne ne nous a dominés depuis que je suis arrivé ici. Ce qu’on fait actuellement n’est pas suffisant mais on n’est pas morts. Je continue à croire en cette équipe ». Il sera peut-être le seul dans ce cas, vendredi (21 heures) contre Metz au Vélodrome, alors que la zone Europe est désormais à six points et que la Coupe de France n’est plus d’actualité. Vous aussi, vous entendez le rire de John Textor en boucle ?