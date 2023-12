Le Conseil d’Etat a suspendu vendredi les arrêtés ministériels interdisant les déplacements de supporteurs adverses pour trois matchs de Ligue 1 prévus samedi et dimanche (Le Havre – Nice, Lens – Reims, Lille – PSG). La plus haute juridiction administrative, qui avait été saisie par l’Association nationale des supporteurs (ANS), a indiqué dans son ordonnance que les mesures d’interdiction de déplacement des fans portaient « une atteinte grave et manifestement disproportionnée aux libertés fondamentales de ces personnes ».

Le Conseil d’Etat a systématiquement donné gain de cause à l’ANS

Le ministère de l’Intérieur a multiplié les arrêtés d’interdiction de déplacement des supporteurs depuis la mort d’un fan nantais, lors d’une altercation le 2 décembre avant une rencontre de Ligue 1 entre le FC Nantes et Nice, dernier épisode en date d’une série d’incidents très violents en marge de matchs de football en France.

Mais le Conseil d’Etat a systématiquement donné gain de cause à l’ANS, qui a déposé plusieurs recours pour les annuler. La semaine dernière, l’institution avait ainsi rétabli les déplacements des fans pour quatre rencontres (Montpellier-Lens et Nice-Reims en L1, Angoulême-Bordeaux et Saint-Méziery-Auxerre en Coupe de France). Il avait fait de même mardi pour les supporteurs sévillans à quelques heures du coup d’envoi du match de Ligue des champions entre Lens et Séville au stade Bollaert.