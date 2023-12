Le footballeur professionnel Sidy Sarr a été condamné à six mois de prison avec sursis et 30.000 euros d’amende par le tribunal correctionnel de Nîmes. Actuellement sans club, l’international sénégalais Sidy Sarr (6 sélections), évoluait sous les couleurs du Nîmes Olympique au moment des faits. Un club avec lequel il a disputé 48 matchs entre 2019 et 2022, dont 18 en Ligue 1. Il avait quitté le Gard en 2022 pour rejoindre le club portugais de Chaves.

Il a été reconnu coupable d’avoir eu recours à deux prostituées mineures, âgées de 16 et 17 ans au moment des faits. L’ancien milieu de terrain ne s’est pas présenté à l’audience et n’était pas représenté par un avocat. Mais il avait préalablement reconnu les faits lors de sa garde à vue ainsi que lors de l’instruction.

Une autre jeune femme, présentée comme l’entremetteuse par le parquet, âgée de 21 ans (19 au moment des faits) a été relaxée. Elle était poursuivie pour proxénétisme aggravé de mineurs.