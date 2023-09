Clermont - PSG EN DIRECT : Paris nous offre une belle purge cet aprem, Mbappé joue à l'envers...

08h30 : Bonjour les Minutos et les Minutas !!

On serait à la place des Clermontois, on ne serait pas hyper confiants. Incapable de gagner le moindre match depuis le début de la saison, les Auvergnats reçoivent le PSG, ce samedi à 17 heures. Des Parisiens dans une très bonne dynamique, entre la victoire face à Dortmund (2-0) et la démonstration contre l'OM (4-0), qui vont retrouver Kylian Mbappé, sorti prématurément contre les Phocéens. Mais Luis Enrique devrait faire un peu tourner, en vue du match contre Newcastle en Ligue des champions, mercredi.

>> Match à suivre avec nous dès 16h45