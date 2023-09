Depuis de longues années, les messages de soutien sur les réseaux sociaux de David Barbet concernant le bilan de Jean-Michel Aulas à l’Olympique Lyonnais étaient devenus un running gag pour les supporteurs de l’OL. A tel point que pour beaucoup d’entre eux, JMA et cet animateur pour plusieurs médias belges (dont la RTBF), fan du club lyonnais, ne faisaient qu’un sur Twitter (désormais X), où le président de l’OL est tant présent. Le site Olympique et Lyonnais nous apprend ce mercredi que David Barbet, qui se fendait de fréquents tweets « d’insider » durant la fin de l’ère Aulas à Lyon, mais aussi de vives critiques contre l’OL de John Textor ces derniers jours, était en fait rémunéré par le club.

J'ai peur pour l'OL.

Bien sûr, on va gagner des matchs dans les prochaines semaines mais est-on capable de se sortir de la deuxième partie du classement ?

Dans les bureaux, les gens veulent partir ou sont virés... — David Barbet (@davidbarbet) September 25, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Avec son statut d'« influenceur » (plus de 9.000 abonnés sur X), Le porte-parole officieux de Jean-Michel Aulas n’a eu de cesse de s’opposer aux « ennemis de l’institution OL » qui daignaient pointer depuis de longs mois le déclassement du club, actuel 17e en Ligue 1 après avoir manqué l’Europe lors de trois des quatre dernières saisons. D’après Olympique et Lyonnais, David Barbet a été payé par OL Groupe dans le cadre d’une mission de trois mois en 2022.

« La ficelle était particulièrement grosse et contre-productive »

Il devait ainsi définir la stratégie des contenus vidéos de l’OL et assurer une veille sur X concernant tous les sujets concernant OL Groupe et Jean-Michel Aulas. Une décision qui aurait été prise unilatéralement par JMA et imposée à ses équipes. « La ficelle était particulièrement grosse et contre-productive, personne n’est dupe sur ce type de procédé », explique à Olympique et Lyonnais un ancien proche d’Aulas au sujet de cette collaboration avec un « influenceur ». Derrière les pseudo-scoops de David Barbet, il y avait toujours bien Jean-Michel Aulas pendant au moins trois mois, et ce pour la coquette somme de 4.000 euros mensuels, soit au total 12.000 euros hors taxe.

Un retour aux affaires plus actif de David Barbet aurait été dans les tuyaux au printemps dernier, mais l’éviction de Jean-Michel Aulas par John Textor le 8 mai a évidemment mis fin à cette perspective. L’animateur TV et radio n’a pas souhaité commenter cette information, qui va écorner encore un peu plus le bilan des dernières saisons de JMA à la tête d’un OL en perdition.