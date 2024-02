« J’ai le cœur brisé »… Pogba réagit à sa suspension et saisit le TAS

Paulo touché mais debout. Contrôlé positif à la testostérone en août 2023 et suspendu quatre ans pour dopage, Paul Pogba a annoncé jeudi saisir en appel le Tribunal arbitral du sport (TAS) et affirme n’avoir « jamais pris sciemment ou délibérément » des produits dopants

« J’ai été informé aujourd’hui de la décision du Tribunal national antidopage et j’estime que le verdict est incorrect, a écrit l’international français sur son compte Instagram. Je suis triste, choqué et navré et j’ai le cœur brisé que tout ce que j’ai construit au cours de ma carrière de joueur professionnel m’ait été retiré. Lorsque je serai libéré des restrictions légales, toute l’histoire deviendra claire, mais je n’ai jamais pris sciemment ou délibérément des suppléments qui violeraient les réglementations antidopage. »

« En tant qu’athlète professionnel, je ne ferais jamais rien pour améliorer mes performances en utilisant des substances interdites et je n’ai jamais manqué de respect ou trompé les autres athlètes et supporteurs des équipes pour ou contre lesquelles j’ai joué. Suite à la décision annoncée aujourd’hui, je ferai appel devant le Tribunal arbitral du sport », a-t-il conclu.

Une fin de carrière en pointillé

Pour expliquer ce contrôle antidopage positif, l’entourage de « La Pioche » avait fait savoir que les métabolites de testostérone proviendraient d’un complément alimentaire prescrit par un médecin, que le joueur a consulté aux Etats-Unis.

La testostérone, hormone de la fertilité et de la sexualité masculine, favorise le développement musculaire. Face à une telle suspension, un gros doute plane désormais sur la poursuite de sa carrière. Pogba, qui aura 31 ans le 15 mars, est sous contrat jusqu’à l’été 2026 avec la Juventus Turin.