Un arrêté interdisant de porter du rouge et noir à Rennes fait réagir

La semaine passée, près de 10.000 supporteurs rennais ont pu s’offrir un inoubliable déplacement européen à Milan. Si le Stade Rennais n’a pas fait le poids sur la pelouse de San Siro (3-0), ses fans ont régalé dans les tribunes, mais aussi en ville, où aucune interdiction ni incident majeur n’a été signalé par les autorités italiennes. La situation sera tout autre pour ce barrage retour de la Ligue Europa disputé jeudi (18h45) au Roazhon Park, même si seulement 1.300 supporteurs de l’AC Milan sont attendus en Bretagne.

Un arrêté préfectoral dévoilé ce mercredi matin révèle ainsi une interdiction qui ne manque pas de faire réagir sur les réseaux sociaux. « Du mercredi 21 février à 15 heures jusqu’au jeudi 22 février à 23h59, il est interdit à toute personne se prévalant de la qualité de supporteur du club de l’AC Milan, ou se comportant comme tel, de porter notamment une écharpe, un insigne, un vêtement, un drapeau aux couleurs de ce club dans un périmètre délimité, à l’exception de l’enceinte du stade », précise cet arrêté préfectoral.

Les ultras milanais voyagent historiquement tout en noir

Problème : le Stade Rennais et l’AC Milan partagent exactement les mêmes couleurs (rouge et noir), donc on souhaite bien du courage aux forces de l’ordre à partir de ce mercredi après-midi pour tenter de faire appliquer cette restriction lunaire. « Les ultras et hooligans milanais sont réputés pour leur agressivité et leur degré de dangerosité », estimait mardi dans Le Télégramme la préfecture de l’Ille-et-Vilaine pour justifier son arrêté. Cette affiche est classée au niveau trois pour les risques d’affrontements du côté de la Division nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH).

Rappelons que ces profils « d’ultras et hooligans milanais » redoutés par la préfecture d’Ille-et-Vilaine voyagent historiquement tout de noir vêtus, comme avaient d’ailleurs pu le constater les autorités françaises à Paris il y a quatre mois, à l’occasion du match de Ligue des champions entre le PSG et l’AC Milan (3-0).