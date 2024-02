« On veut bouger du Parc des Princes », lâche Nasser Al-Khelaïfi

Une immense page va donc bien se tourner dans l’histoire du Paris Saint-Germain. « C’est fini maintenant, on veut bouger du Parc des Princes », a en effet déclaré ce jeudi le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi. Deux jours après le refus par le Conseil de Paris de toute vente de l’enceinte emblématique au club de la capitale, le point de non-retour semble donc atteint pour de bon.

« C’est trop facile de dire maintenant que le stade n’est plus à vendre. On sait ce que l’on veut, on a gâché des années à vouloir acheter le Parc. C’est fini maintenant, on veut bouger du Parc », a expliqué le dirigeant qatari à des journalistes en marge du comité exécutif de l’UEFA à Paris, où il a été reconduit à l’unanimité jusqu’en 2028, en tant que président de l’ECA (association européenne des clubs). Le coup de tonnerre s’annonce retentissant pour tous les supporteurs du PSG tout comme pour la ville.

Un rendez-vous programmé en urgence par le PSG ce jeudi

Après huit années à tenter de trouver une solution concernant le Parc des Princes, entre la problématique de son agrandissement et celle de son rachat, il pourrait s’agir d’un ultime coup de pression de QSI sur les instances politiques de la ville. Mais ce départ du Parc, considéré comme « forcé » par la direction du PSG, puisque le club a selon L’Equipe activé toutes les options valables pour construire une nouvelle enceinte le plus rapidement possible.

Un rendez-vous serait même programmé en urgence ce jeudi pour avancer précisément sur cette hypothèse. De même, le club parisien va stopper tous les travaux de développement du Parc des Princes pour se concentrer sur son futur déménagement. Engagé jusqu’à fin 2043 dans un bail emphytéotique de trente ans avec la mairie, propriétaire, le PSG considère l’acquisition du stade indispensable pour mener à bien son projet d’agrandissement à 60.000 places, contre environ 48.000 actuellement.

Le PSG avait envisagé le Stade de France

Mais les négociations avec la municipalité sont donc au point mort depuis plus d’un an, l’exécutif parisien refusant toute cession du stade de la Porte de Saint-Cloud. Une position réaffirmée par le Conseil de Paris mardi, demandant que la modernisation de l’enceinte sportive « soit réalisée dans le cadre d’un montage satisfaisant toutes les parties mais n’impliquant pas sa cession ». Il y a un mois, les adjoints à la maire de Paris Emmanuel Grégoire et Pierre Rabadan avaient appelé le PSG à la reprise du dialogue, disant vouloir lui donner « des garanties » sur une location très longue durée.

Face à l’intransigeance de la Mairie de Paris, le PSG a envisagé plusieurs pistes, notamment un rachat du Stade de France, avant de retirer sa candidature. Le club étudie également l’option de la construction d’un autre stade en région parisienne. Un feuilleton va ainsi vite s’ouvrir pour de bon autour de la future destination de ce PSG.