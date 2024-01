Maroc éliminé, surprises en chaîne… Le journal de la CAN du 31 janvier

On y est. Les quarts de finale de cette Coupe d'Afrique des nations décoiffante sont connus depuis lundi soir. Nigeria – Angola et Guinée – RD Congo auront lieu vendredi, Côte d’Ivoire – Mali et Cap-Vert – Afrique du Sud samedi. Les derniers huitièmes ont fait une victime de marque supplémentaire, le Maroc, qui rejoint l’Algérie et le Sénégal dans le clan des favoris déçus et déchus.

Le match du jour : Maroc – Afrique du Sud (0-2)

Walid Regragui n’a pas évoqué son avenir mardi soir, alors que le sélectionneur marocain avait annoncé avant la CAN qu’il partirait si son équipe n’atteignait pas les demi-finales, comme lors de la Coupe du monde au Qatar. « J’ai échoué, c’est mon échec, pas celui des joueurs », a toutefois glissé le patron sportif des Lions de l’Atlas, après le revers face aux Bafana Bafana (0-2).

Les buts d’Evidence Makgopa (57e) et de Teboho Mokohena tout au bout du temps additionnel (90e+5) ont plombé les coéquipiers d’Achraf Hakimi. Le latéral droit parisien a raté le penalty de l’égalisation à la 85e minute…

Dans l’attente d’un deuxième sacre continental depuis 1976, les Marocains devront patienter encore au moins une grosse année supplémentaire, puisque leur pays organisera la prochaine édition, a priori à l’été 2025.

L’homme du jour : Lassine Sinayoko (Mali)

Après ses réalisations face à l’Afrique du Sud (2-0) et la Tunisie (1-1), l'attaquant de l’AJ Auxerre (Ligue 2) a de nouveau frappé contre le Burkina Faso (2-1) à Korhogo. Lancé par son capitaine Hamari Traoré, l’attaquant de 24 ans est parti à la limite du hors-jeu en tout début de deuxième mi-temps, pour tromper le gardien adverse Hervé Koffi et donner deux buts d’avance aux siens.

Les Aigles avaient ouvert la marque dès la 3e minute grâce à un csc improbable du défenseur des Etalons Edmond Tapsoba : un plat du pied hors de portée de Koffi sur un dégagement manqué, après une tête sur le poteau d’Amadou Haïdara. Le capitaine burkinabé Bertrand Traoré a réduit la marque sur penalty (57e).

Insuffisant pour empêcher les demi-finalistes de l’édition précédente de sortir prématurément. Le Mali, lui, jouera son premier quart de finale de Coupe d’Afrique depuis 2013, face à l’hôte ivoirien, qui l’a battu trois fois en trois confrontations à la CAN (2008, 2021, 2019).

Le fait du jour : aucun « survivant » de 2022 en quart de finale

DU JAMAIS VU !!! 🤯



CAN 2022 : Sénégal, Égypte, Maroc, Burkina Faso, Guinée-Équatoriale, Gambie, Cameroun, Tunisie



CAN 2024 : Nigeria, RD Congo, Angola, South Africa, Mali, Cap-Vert, Guinée, Côte d’Ivoire



AUCUNE des nations qualifiés en 1/4 en 2022 est qualifiés en 2024, WOW. — 🏆 Actu Foot Afrique (@ActuFootAfrique) January 30, 2024

On en parlait dans l’intro, mais la hiérarchie continentale est complètement chamboulée. Aucun pays d’Afrique du Nord ne figure dans des quarts de finale totalement renouvelés par rapport à la CAN d’il y a deux ans, disputée au Cameroun et remportée par le Sénégal. Du jamais vu.