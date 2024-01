Jürgen Klopp et Liverpool, c’est fini. Ou plutôt, c’est bientôt fini. L’entraîneur allemand, en poste depuis 2015, a annoncé ce vendredi via les médias du club qu’il quitterait les Reds, avec lesquels il a tout gagné, en fin de saison.

Visiblement ému, Klopp (56 ans) s’est exprimé dans plusieurs vidéos, pour évoquer ce choix. « Je peux comprendre que c’est un choc pour beaucoup de gens, a lancé l’ancien technicien de Mayence et de Dortmund. Mais bien sûr, je peux l’expliquer, ou au moins essayer de l’expliquer. »

A message to Liverpool supporters from Jürgen Klopp. pic.twitter.com/l7rtmxgOzt — Liverpool FC (@LFC) January 26, 2024





Après avoir assuré qu’il aimait « absolument tout » du club, de la ville, des supporteurs, de l’équipe et de son encadrement, l’Allemand a révélé qu’il était « à court d’énergie ». « Evidemment, je n’ai aucun problème actuellement. Je vais très bien mais je sais que je ne peux pas exercer ce métier encore et encore et encore et encore. »

Un palmarès incroyable

« Je vous dois la vérité, et c’est la vérité », a conclu Klopp, qui a révélé que ses dirigeants étaient au courant de cette décision depuis le mois de novembre 2023. Le club indique que Pepijn Lijnders et Peter Krawietz, les entraîneurs adjoints, quitteront également leur poste à l’issue de la saison.

Sous les ordres du charismatique manager, les Reds ont disputé trois finales de Ligue des champions (2018, 2019, 2022) et remporté la deuxième. Ils ont aussi gagné un titre de champion d’Angleterre (2020), que le club attendait depuis trente ans, une Coupe du monde des clubs et une Super Coupe de l’UEFA en 2019, une Coupe d’Angleterre, une Coupe de la Ligue et un Community Shield en 2022.

Liverpool occupe actuellement la tête du championnat d’Angleterre et reste en course pour un superbe quadruplé avec la Cup, la Ligue Europa et la Coupe de la Ligue, dont Virgil Van Dijk et ses coéquipiers disputeront la finale le 25 février contre Chelsea.