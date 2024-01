Ça devait être une fête du football, enrichissante, ouverte sur le monde et les rencontres, mais un tournoi de football à Francfort, accueillant des équipes de jeunes de 16 pays différents, européens pour la plupart, a tourné au cauchemar. Une bagarre entre plusieurs joueurs a éclaté sur le terrain.

Dans la mêlée, un jeune Berlinois est mort. L’auteur des coups présumé, un adolescent marocain qui jouait dans le cadre de sa formation au club français de Metz, est jugé ce jeudi à Francfort en Allemagne.

Procès à huis clos

La bagarre avait eu lieu après un match opposant l’équipe de l’accusé et celle du joueur de 15 ans, Paul, décédé quelques jours plus tard de ses blessures, le JFC Berlin. Etant donné l’âge de l’accusé (il avait 16 ans au moment des faits le 28 mai dernier et en a maintenant 17), le procès se tient à huis clos.

« L’acte d’accusation a été lu ce matin. Le joueur ne s’est pas exprimé », a indiqué le porte-parole du tribunal de Francfort, précisant qu’un interprète de langue arabe était présent. « Des témoins de Berlin doivent être entendus cet après-midi », a-t-il ajouté. Il a été mis en accusation à la mi-décembre pour coups et blessures dans deux cas, dont l’un suivi d’un décès.

Décédé « des suites de ses graves blessures au cerveau »

L’accusé évoluait alors au sein du FC Metz Performance Program, une structure intégrée au club lorrain et qui permet « à des jeunes footballeurs ou à des éducateurs originaires du monde entier de pouvoir accéder à une structure de formation de haut niveau ». Le club français du FC Metz s’était dit « profondément choqué par ce drame ».

Le jeune Berlinois décédé « des suites de ses graves blessures au cerveau », selon la police, avait été maintenu en vie artificiellement quelques jours pour qu’il puisse faire don de ses organes. Ses parents, qui se sont constitués partie civile, n’étaient pas présents au procès ce jeudi mais étaient représentés par un avocat berlinois. Le prévenu qui se trouve en détention provisoire, risque une peine de prison comprise entre 6 mois et 10 ans, selon le porte-parole. Le verdict est pour le moment prévu pour le 4 mars.