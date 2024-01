Un scénario qui va laisser des traces et faire causer dans les tertulias de Madrid et de Catalogne. Mené 2-0 à la mi-temps sur sa pelouse par la lanterne rouge Almeria, le Real Madrid a arraché la victoire (3-2) grâce à un but de Carvajal au bout du temps additionnel dimanche lors de la 21e de journée de Liga pour récupérer sa première place.

Trois décisions qui basculent dans le sens du Real

L’inusable latéral espagnol a poussé victorieusement un ballon remisé de la tête par Bellingham pour offrir trois points précieux à son équipe dans la course au titre (90+9, 3-2). Jusqu'ici, rien d’autre que la culture maison qui a ramené un nombre innombrable de points au Real quand on rentre dans un temps additionnel quelconque. Mais c’est surtout ce qui précède, une autre forme d’habitude maison persifleront les anti-madridistes, qui a drôlement piqué les yeux dimanche.

👀 Une victoire qui fera grincer des dents avec deux décisions discutables de la VAR sur deux buts madrilènes.https://t.co/FAh9P9AiE6 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 21, 2024





Menés 2-0 et affreusement nuls, les hommes de Carlo Ancelotti sont revenus dans la partie en seconde période grâce au 14e but en championnat de leur homme providentiel Jude Bellingham, sur un penalty plus que généreux accordé par Hernandez Maesa, qui n’aurait jamais dû signaler la main de Kaiky, le défenseur andalou, alors que Rudiger et Joselu font l’ascenseur sur la même action pour prendre le ballon de la tête

Les Madrilènes ont cru replonger quelques minutes plus tard lorsque Sergio Arribas, formé au club, a marqué un troisième but splendide, mais là aussi, Hernandez a choisi de siffler le contact gentillet sur le visage de Bellingham au départ de l’action. Et enfin, l’égalisation de Vinicius, plus que douteuse puisque le Brésilien s’est largement aidé de l’épaule pour reprendre un centre de Tchouaméni, a elle aussi été validée après vérification sur l’écran du VAR. Un 3/3 pour le Real qui sera gentil de la mettre en veilleuse les prochaines semaines sur l’arbitrage, si l’envie lui en prend.